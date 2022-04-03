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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220403/مكتب-الرئيس-الأوكراني-يطالب--بموجة-جديدة-من-العقوبات-على-روسيا-1060804089.html
مكتب الرئيس الأوكراني يطالب بحزمة جديدة من العقوبات على روسيا
مكتب الرئيس الأوكراني يطالب بحزمة جديدة من العقوبات على روسيا
قال أندري سيبيها، نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، اليوم الأحد، إنه يجب فرض حزمة خامسة من العقوبات على روسيا، تستهدف جميع بنوكها، وتغلق الموانئ أمام سفنها،... 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T13:22+0000
2022-04-03T13:23+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وقال سيبيها في تعليقات أذاعها التلفزيون إنه ينبغي فرض العقوبات على ما تقول أوكرانيا "إنها فظائع ارتكبتها روسيا في بلدة بوتشا بالقرب من كييف".ولم تعلق روسيا حتى الآن علنًا على هذه المزاعم، ونفت موسكو في السابق مزاعم أوكرانية بأنها استهدفت مدنيين أو ارتكبت جرائم حرب محتملة.ويأتي ذلك، تزامنا مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأتها في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من بطش القوات الأوكرانية ونزع سلاح كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220403/الكرملين-سياسة-العقوبات-الغربية-تتسبب-بتراجع-الثقة-في-الدولار-واليورو-1060798531.html
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روسيا

مكتب الرئيس الأوكراني يطالب بحزمة جديدة من العقوبات على روسيا

13:22 GMT 03.04.2022 (تم التحديث: 13:23 GMT 03.04.2022)
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 3 مارس 2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
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قال أندري سيبيها، نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، اليوم الأحد، إنه يجب فرض حزمة خامسة من العقوبات على روسيا، تستهدف جميع بنوكها، وتغلق الموانئ أمام سفنها، وتفرض حظرًا على التجارة الروسية.
وقال سيبيها في تعليقات أذاعها التلفزيون إنه ينبغي فرض العقوبات على ما تقول أوكرانيا "إنها فظائع ارتكبتها روسيا في بلدة بوتشا بالقرب من كييف".
ولم تعلق روسيا حتى الآن علنًا على هذه المزاعم، ونفت موسكو في السابق مزاعم أوكرانية بأنها استهدفت مدنيين أو ارتكبت جرائم حرب محتملة.
ويأتي ذلك، تزامنا مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأتها في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من بطش القوات الأوكرانية ونزع سلاح كييف.
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
الكرملين: سياسة العقوبات الغربية تتسبب بتراجع الثقة في الدولار واليورو
11:34 GMT
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Военнослужащий Народной милиции ДНР у разобранной машины украинской полиции в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ39 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:39 GMT
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