https://arabic.sputniknews.com/20220403/مكتب-الرئيس-الأوكراني-يطالب--بموجة-جديدة-من-العقوبات-على-روسيا-1060804089.html
مكتب الرئيس الأوكراني يطالب بحزمة جديدة من العقوبات على روسيا
مكتب الرئيس الأوكراني يطالب بحزمة جديدة من العقوبات على روسيا
قال أندري سيبيها، نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، اليوم الأحد، إنه يجب فرض حزمة خامسة من العقوبات على روسيا، تستهدف جميع بنوكها، وتغلق الموانئ أمام سفنها،... 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T13:22+0000
2022-04-03T13:22+0000
2022-04-03T13:23+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وقال سيبيها في تعليقات أذاعها التلفزيون إنه ينبغي فرض العقوبات على ما تقول أوكرانيا "إنها فظائع ارتكبتها روسيا في بلدة بوتشا بالقرب من كييف".ولم تعلق روسيا حتى الآن علنًا على هذه المزاعم، ونفت موسكو في السابق مزاعم أوكرانية بأنها استهدفت مدنيين أو ارتكبت جرائم حرب محتملة.ويأتي ذلك، تزامنا مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأتها في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من بطش القوات الأوكرانية ونزع سلاح كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220403/الكرملين-سياسة-العقوبات-الغربية-تتسبب-بتراجع-الثقة-في-الدولار-واليورو-1060798531.html
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روسيا
مكتب الرئيس الأوكراني يطالب بحزمة جديدة من العقوبات على روسيا
13:22 GMT 03.04.2022 (تم التحديث: 13:23 GMT 03.04.2022) تابعنا عبر
قال أندري سيبيها، نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، اليوم الأحد، إنه يجب فرض حزمة خامسة من العقوبات على روسيا، تستهدف جميع بنوكها، وتغلق الموانئ أمام سفنها، وتفرض حظرًا على التجارة الروسية.
وقال سيبيها في تعليقات أذاعها التلفزيون إنه ينبغي فرض العقوبات على ما تقول أوكرانيا "إنها فظائع ارتكبتها روسيا في بلدة بوتشا بالقرب من كييف".
ولم تعلق روسيا حتى الآن علنًا على هذه المزاعم، ونفت موسكو في السابق مزاعم أوكرانية بأنها استهدفت مدنيين أو ارتكبت جرائم حرب محتملة.
ويأتي ذلك، تزامنا مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأتها في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من بطش القوات الأوكرانية ونزع سلاح كييف.