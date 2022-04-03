https://arabic.sputniknews.com/20220403/ملك-الأردن-يهاتف-بينيت-ويدعو-إلى-منع-التصعيد-والسماح-بتسهيلات-للمصلين-في-الأقصى-1060809446.html
ملك الأردن يهاتف بينيت ويدعو إلى منع التصعيد والسماح بتسهيلات للمصلين في الأقصى
ملك الأردن يهاتف بينيت ويدعو إلى منع التصعيد والسماح بتسهيلات للمصلين في الأقصى
دعا عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت، إلى الحيلولة دون تصعيد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ومنح تسهيلات للمصلين في الحرم... 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T15:07+0000
2022-04-03T15:07+0000
2022-04-03T15:07+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
ملك الأردن عبدالله الثاني
نفتالي بينيت
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وقال بينيت في تغريدة بحسابه على تويتر، اليوم الأحد: "لقد تحدثت الآن مع ملك الأردن، عبد الله الثاني. هنأته وشعبه بمناسبة شهر رمضان، وشكرته على بيانه الواضح والمهم ضد الهجمات الإرهابية".وتابع "سنواصل تعزيز التحالف والحفاظ على الاتصال مع جيراننا".من جانبها، أفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية بأن "ملك الأردن تحدث مع بينيت ودعا إلى منع التصعيد والسماح بتسهيلات للمصلين في الحرم القدسي".وأضافت، جاءت المحادثة بعد أن التقى باقي أعضاء القيادة الأمنية الإسرائيلية أو تحدثوا مع الملك مؤخرا في ظل التصعيد الأمني.وكان الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ قد وصل يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي إلى قصر الملك حيث تم استقباله في احتفال رسمي.وقبل ذلك بيوم واحد، التقى ملك الأردن بكل من وزيري الدفاع بيني غانتس والخارجية يائير لابيد في لقائين منفصلين بعمان.كما قام وزير الأمن الداخلي عمار بارليف بزيارة إلى المملكة في الأسابيع الأخيرة، حيث التقى بوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.وقتل 11 شخصا في إسرائيل إثر 3 هجمات مسلحة وقعت خلال أسبوع في مدن بئر السبع (جنوب) والخضيرة (شمال) وبني براك (وسط)، وردت إسرائيل بتنفيذ اغتيالات ضد ناشطين فلسطينيين بالضفة الغربية.ويشرف الأردن على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس الشرقية بموجب الوصاية الهاشمية بناء على اتفاقتين سابقتين مع إسرائيل وفلسطين.وتخشى إسرائيل الرسمية من تدهور الأوضاع الأمنية في القدس خلال شهر رمضان الذي يتخلله عيد الفصح اليهودي (15-22 أبريل/نيسان) وسط تخطيط جماعات استيطانية لتنفيذ اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, ملك الأردن عبدالله الثاني, نفتالي بينيت
ملك الأردن يهاتف بينيت ويدعو إلى منع التصعيد والسماح بتسهيلات للمصلين في الأقصى
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دعا عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت، إلى الحيلولة دون تصعيد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ومنح تسهيلات للمصلين في الحرم القدسي.
وقال بينيت في تغريدة بحسابه على تويتر، اليوم الأحد: "لقد تحدثت الآن مع ملك الأردن، عبد الله الثاني. هنأته وشعبه بمناسبة شهر رمضان، وشكرته على بيانه الواضح والمهم ضد الهجمات الإرهابية".
وتابع "سنواصل تعزيز التحالف والحفاظ على الاتصال مع جيراننا".
من جانبها، أفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية بأن "ملك الأردن تحدث مع بينيت ودعا إلى منع التصعيد والسماح بتسهيلات للمصلين في الحرم القدسي".
وأضافت، جاءت المحادثة بعد أن التقى باقي أعضاء القيادة الأمنية الإسرائيلية أو تحدثوا مع الملك مؤخرا في ظل التصعيد الأمني.
وكان الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ
قد وصل يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي إلى قصر الملك حيث تم استقباله في احتفال رسمي.
وقبل ذلك بيوم واحد، التقى ملك الأردن بكل من وزيري الدفاع بيني غانتس
والخارجية يائير لابيد في لقائين منفصلين بعمان.
كما قام وزير الأمن الداخلي عمار بارليف بزيارة إلى المملكة في الأسابيع الأخيرة، حيث التقى بوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.
وقتل 11 شخصا في إسرائيل إثر 3 هجمات مسلحة وقعت خلال أسبوع في مدن بئر السبع (جنوب) والخضيرة (شمال) وبني براك (وسط)، وردت إسرائيل بتنفيذ اغتيالات ضد ناشطين فلسطينيين بالضفة الغربية.
ويشرف الأردن على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس الشرقية بموجب الوصاية الهاشمية بناء على اتفاقتين سابقتين مع إسرائيل وفلسطين.
وتخشى إسرائيل الرسمية من تدهور الأوضاع الأمنية في القدس خلال شهر رمضان الذي يتخلله عيد الفصح اليهودي (15-22 أبريل/نيسان) وسط تخطيط جماعات استيطانية لتنفيذ اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى.