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https://arabic.sputniknews.com/20220403/منجم-معادن-وفيتامينات-خبيرة-تغذية-تكشف-عن-فوائد-هائلة-للسوبيا-1060810649.html
منجم معادن وفيتامينات... خبيرة تغذية تكشف عن فوائد هائلة للسوبيا
منجم معادن وفيتامينات... خبيرة تغذية تكشف عن فوائد هائلة للسوبيا
كشف خبراء التغذية فوائد هائلة لمشروب عادة لا تخلو منه مائدة رمضانية في البلدان العربية لاسيما في مصر والسعودية. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T15:52+0000
2022-04-03T15:52+0000
الصحة
رمضان
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وقالت الدكتورة في علم التغذية والغذاء سينتيا الحاج، إن مشروب السوبيا وفضلا عن كونه يقلل الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام، فهو مصدر مهم للغاية لتزويد الجسم بالطاقة والحيوية ويرتبط بفوائد غذائية يصعب حصرها نظرا لمكوناته الغنية بالقيم الغذائية.ولفتت الحاج في تصريحات لموقع "سيدتي" إلى دراسات طبية كشفت أن السوبيا تمد الجسم بالألياف التي يحتاجها، وتسهم في تنقيته من السموم المتراكمة داخله.وربما لا يعرف الكثيرون مكونات السوبيا، ذلك المشروب الأبيض الذي يتم تصنيعه من جوز الهند والحليب والفانيليا الماء.وتحتوي السوبيا على العديد من الفيتامينات أهمها E وd و B، و A، إضافة إلى نسبة عالية من الكربوهيدرات والدهون اللازمة لمنح الجسم طاقة كبيرة، علاوة على كمية من البروتينات، كما تعد مصدرا مهما لمعادن المغنيسيوم والحديد والفوسفور والكالسيوم والبوتاسيوم.وتطرقت الحاج إلى فوائد السوبيا والتي تشمل بما في ذلك، تعزيز جهاز المناعة، وتحسين الدورة الدموية وتقليل ارتفاع ضغط الدم، وتعزيز صحة العظام والأسنان والعضلات، وعلاج مشاكل البواسير والتهابات المسالك البولية نظرا لاحتوائها على مضادات للالتهاب.وتساعد السوبيا في الحد من مخاطر الإصابة بالأمراض الصدرية وخاصة الربو والوقاية من سرطان الثدي وإبقاء نسبة الكوليسترول تحت السيطرة وبالتالي الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنها مفيدة للنساء في مرحلة انقطاع الطمث.ومشروب السوبيا مفيد للحامل كونه غني بالمعادن والفيتامينات اللازمة للأم والجنين، كما يعزز صحة البشرة، ويعالج حب الشباب وشيخوخة الجلد، وهو ملين طبيعي يعالج الإمساك ويسهل عملية الهضم، ومنشط طبيعي للغدة الدرقية لاحتوائه على فيتامين A.والسوبيا أيضا مشروب مفيد للنساء اللواتي تعانين من الأنيميا، كونه يساعد على إنتاج كرات الدم الحمراء.
https://arabic.sputniknews.com/20210430/فيها-سم-قاتل-لا-تشرب-السوبيا-من-الباعة-الجائلين-1048859270.html
https://arabic.sputniknews.com/20210423/مشروب-رمضاني-يخفي-وراء-مذاقه-اللذيذ-فوائد-وأضرار-عدة-1048788756.html
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الصحة, رمضان

منجم معادن وفيتامينات... خبيرة تغذية تكشف عن فوائد هائلة للسوبيا

15:52 GMT 03.04.2022
© AFP 2022 / Mohamed El-Shahedرمضان
رمضان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
© AFP 2022 / Mohamed El-Shahed
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كشف خبراء التغذية فوائد هائلة لمشروب عادة لا تخلو منه مائدة رمضانية في البلدان العربية لاسيما في مصر والسعودية.
وقالت الدكتورة في علم التغذية والغذاء سينتيا الحاج، إن مشروب السوبيا وفضلا عن كونه يقلل الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام، فهو مصدر مهم للغاية لتزويد الجسم بالطاقة والحيوية ويرتبط بفوائد غذائية يصعب حصرها نظرا لمكوناته الغنية بالقيم الغذائية.
ولفتت الحاج في تصريحات لموقع "سيدتي" إلى دراسات طبية كشفت أن السوبيا تمد الجسم بالألياف التي يحتاجها، وتسهم في تنقيته من السموم المتراكمة داخله.
وربما لا يعرف الكثيرون مكونات السوبيا، ذلك المشروب الأبيض الذي يتم تصنيعه من جوز الهند والحليب والفانيليا الماء.
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وتحتوي السوبيا على العديد من الفيتامينات أهمها E وd و B، و A، إضافة إلى نسبة عالية من الكربوهيدرات والدهون اللازمة لمنح الجسم طاقة كبيرة، علاوة على كمية من البروتينات، كما تعد مصدرا مهما لمعادن المغنيسيوم والحديد والفوسفور والكالسيوم والبوتاسيوم.
وتطرقت الحاج إلى فوائد السوبيا والتي تشمل بما في ذلك، تعزيز جهاز المناعة، وتحسين الدورة الدموية وتقليل ارتفاع ضغط الدم، وتعزيز صحة العظام والأسنان والعضلات، وعلاج مشاكل البواسير والتهابات المسالك البولية نظرا لاحتوائها على مضادات للالتهاب.
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وتساعد السوبيا في الحد من مخاطر الإصابة بالأمراض الصدرية وخاصة الربو والوقاية من سرطان الثدي وإبقاء نسبة الكوليسترول تحت السيطرة وبالتالي الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنها مفيدة للنساء في مرحلة انقطاع الطمث.
ومشروب السوبيا مفيد للحامل كونه غني بالمعادن والفيتامينات اللازمة للأم والجنين، كما يعزز صحة البشرة، ويعالج حب الشباب وشيخوخة الجلد، وهو ملين طبيعي يعالج الإمساك ويسهل عملية الهضم، ومنشط طبيعي للغدة الدرقية لاحتوائه على فيتامين A.
والسوبيا أيضا مشروب مفيد للنساء اللواتي تعانين من الأنيميا، كونه يساعد على إنتاج كرات الدم الحمراء.
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