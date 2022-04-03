https://arabic.sputniknews.com/20220403/موجة-حارة-تضرب-مصر-خلال-أيام-والأرصاد-تحذر-1060798412.html
موجة حارة تضرب مصر خلال أيام... والأرصاد تحذر
موجة حارة تضرب مصر خلال أيام... والأرصاد تحذر
صرحت عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية الدكتورة منار غانم، بأن مصر ستتعرض لموجة حارة خلال أيام. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T11:34+0000
2022-04-03T11:34+0000
2022-04-03T11:34+0000
مصر
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وحسب موقع "مصراوي"، قالت غانم، إن الحرارة انخفضت اليوم الأحد بمعدل 4 درجات؛ حيث تسجل القاهرة اليوم 31 درجة، بعد أن وصلت إلى 36 درجة أمس السبت، مشيرة إلى أن حالة الطقس ستكون مستقرة لمدة يومين. وأضافت "لكن بداية من يوم الأربعاء سترتفع الحرارة وتسجل على القاهرة 38 درجة".وأوضحت أن درجات الحرارة لن تنخفض لـ20 درجة، خلال الفترة الحالية، وستكون بين 25 و30 درجة خلال الوقت الحالي من العام.وأشارت إلى أن الشبورة المائية من أكثر الظواهر الجوية التي نتأثر بها خلال الفترة الحالية والتي تبدأ من الساعة 4 الفجر وتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.وحذرت المواطنين من تخفيف الملابس الشتوية حاليا، موضحة أن هناك نشاط للرياح على أغلب مناطق مصر، مما يجعلنا نشعر بتراجع درجات الحرارة ويكون الجو ربيعياً.وأكدت أن الأجواء خلال فترة النهار حارة، وتظل باردة خلال فترات الليل، لافتةً إلى أنه خلال فترات الليل تنخفض الحرارة بشكل ملحوظ؛ حيث يصل فارق الحرارة بين الصغرى والكبرى إلى 15 درجة، وتكون الأجواء باردةً على أغلب المناطق خلال فترات الليل.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/الأرصاد-الجوية-المصرية-تدرس-توفير-خدماتها-بمقابل-مادي-لبعض-جهات-القطاع-الخاص-1060315076.html
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موجة حارة تضرب مصر خلال أيام... والأرصاد تحذر
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صرحت عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية الدكتورة منار غانم، بأن مصر ستتعرض لموجة حارة خلال أيام.
وحسب موقع "مصراوي"
، قالت غانم، إن الحرارة انخفضت اليوم الأحد بمعدل 4 درجات؛ حيث تسجل القاهرة اليوم 31 درجة، بعد أن وصلت إلى 36 درجة أمس السبت، مشيرة إلى أن حالة الطقس ستكون مستقرة لمدة يومين.
وأضافت "لكن بداية من يوم الأربعاء سترتفع الحرارة وتسجل على القاهرة 38 درجة".
وأوضحت أن درجات الحرارة لن تنخفض لـ20 درجة، خلال الفترة الحالية، وستكون بين 25 و30 درجة خلال الوقت الحالي من العام.
وأشارت إلى أن الشبورة المائية من أكثر الظواهر الجوية التي نتأثر بها خلال الفترة الحالية والتي تبدأ من الساعة 4 الفجر وتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.
وحذرت المواطنين من تخفيف الملابس الشتوية حاليا، موضحة أن هناك نشاط للرياح على أغلب مناطق مصر
، مما يجعلنا نشعر بتراجع درجات الحرارة ويكون الجو ربيعياً.
وأكدت أن الأجواء خلال فترة النهار حارة، وتظل باردة خلال فترات الليل، لافتةً إلى أنه خلال فترات الليل تنخفض الحرارة بشكل ملحوظ؛ حيث يصل فارق الحرارة بين الصغرى والكبرى إلى 15 درجة، وتكون الأجواء باردةً على أغلب المناطق خلال فترات الليل.