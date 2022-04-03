https://arabic.sputniknews.com/20220403/موسكو-تؤكد-تدمير-القدرات-العسكرية-لأوكرانياالإطار-التنسيقي-يبدأ-مشاورات-تشكيل-الحكومة-العراقية-1060807128.html

موسكو تؤكد تدمير القدرات العسكرية لأوكرانيا...الإطار التنسيقي يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة العراقية

موسكو تؤكد تدمير القدرات العسكرية لأوكرانيا...الإطار التنسيقي يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة العراقية

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه تم تدمير القدرات العسكرية لأوكرانيا بشكل شبه كامل خلال العملية الروسية الخاصة. 03.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-03T14:28+0000

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2022-04-03T14:28+0000

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عالم سبوتنيك

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3-4 Sputnik World موسكو تؤكد تدمير القدرات العسكرية لأوكرانيا خلال العملية العسكرية

وأضاف في تصريحات لقناة "بيلاروس-1" إن "عملية نزع السلاح تجري على قدم وساق"، مشيرا إلى أن القدرات العسكرية والبنية التحتية الأوكرانية دُمرت بشكل شبه كامل.إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات البحرية الروسية أطلقت صواريخ موجهة عالية الدقة على مصفاة نفط ومخازن للوقود في مدينة أوديسا، حيث تم تدميرها بالكامل بعد معلومات عن قيامها بإمداد القوات الأوكرانية في ميكولايف.وذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، أن واشنطن لا تريد تسوية سلمية للنزاع بأوكرانيا، وترفض تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، لأنها بحاجة لتأجيج النزاع هناك لتوسيع سيطرتها على أوروبا وإضعاف موسكو.في هذا السياق، قال د.عمارة قناة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيفاستوبول، إن العملية العسكرية الروسية الخاصة، أخذت منحى وتوجها آخر، وذلك بسبب عدم تحقيق أوكرانيا لأي من المطالب الروسية، مشيرا إلى أنه أنجز شقا آخر متعلقا باجتثاث النازية بشكل كبير خاصة في مدينة ماريوبول الساحلية.وأشار د. قناة إلى أن مسألة التقدم في المفاوضات "أكذوبة"، لأن قرار كييف مرهون بقرار من الولايات المتحدة وليس نابعًا من أوكرانيا، مشيرا إلى أن روسيا منفتحة على المفاوضات وتريد الاستمرار بها.الإطار التنسيقي يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة بعد انسحاب الصدربدأت قوى "الإطار التنسيقي" مشاورات تشكيل الحكومة العراقية، بعد أيام قليلة من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انسحابه من المشاورات، وإعطاء مهلة 40 يوما لخصومه لتشكيل الحكومة.وذكرت وكالة " شفق نيوز"، أن القياديين في الإطار "هادي العامري، وفالح الفياض" يسعيان لإجراءات مباحثات مع عدد من القوى السياسية خاصة من الكرد وكذلك تحالف سيادة.وأضافت أن "وفد الإطار سيناقش آلية انعقاد الجلسة المقبلة واستكمال النصاب القانوني لانتخاب رئيس الجمهورية، وتشكيل الحكومة على أن يكون التيار الصدري جزء أساسي في الحكومة الجديدة وعدم إقصاء أي جهة من الحكومة التوافق الوطني".وأشار الفيلي إلى أن الإطار التسيقي يدرك أنه لن يستطيع تشكيل الحكومة واختيار رئيس للجمهورية، وإنما هو يظن بامتلاكه للثلث المعطل أنه يستطيع فعل ذلك، لافتا إلى أن "التنسيقي" ليس كتلة موحدة مثل الديمقراطي الكردستاني ولا مثل التيار الصدري وإنما هو اتحاد كتل فقط وهو لذلك لا يستطيع اتخاذ قرار مركزي.قوات الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" تتبادلان الاتهامات بخرق الهدنةتبادلت قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وجماعة "أنصار الله"، الاتهامات بخرق الهدنة المعلنة من الأمم المتحدة بوقف جميع الأعمال العسكرية في اليمن، وذلك بعد ساعات من دخولها حيز التنفيذ.في المقابل، نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصادر عسكرية في قوات "أنصار الله" أن "طيران الاستطلاع التابع للعدوان استهدف بقذيفة أحد مواقع الجيش واللجان الشعبية في البَرح في محافظة تعز، كما استهدف مواقع الجيش واللجان في الحماد في نجران بقذيفة هوزر و4 قذائف دبابة".وأضاف عبد الحفيظ "أن هذا ليس جديدًا على الحوثيين، لأنهم سبق وأن قاموا بخرق هدنات سابقة بنفس الأسلوب"، مؤكدا على ضرورة أن تكون هناك ضمانات حقيقية بإشراف دولي حتى لا يتكرر ذلك، وحتى لا تفشل تلك الهدنة وتنهار كما انهارت سابقاتها.

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