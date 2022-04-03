https://arabic.sputniknews.com/20220403/نائب-بالكنيست-إسرائيل-غير-مستعدة-للحرب-القادمة-وعلينا-تسليح-كل-من-تجاوز-الـ-45-1060792224.html

نائب بالكنيست: إسرائيل غير مستعدة للحرب القادمة وعلينا تسليح كل من تجاوز الـ 45

نائب بالكنيست: إسرائيل غير مستعدة للحرب القادمة وعلينا تسليح كل من تجاوز الـ 45

قال نائب بالكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن بلاده غير مستعدة للحرب القادمة، داعيا إلى تسليح كل المواطنين الذين تجاوزوا 45 عاما وسبق لهم أن كانوا مقاتلين... 03.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-03T09:26+0000

2022-04-03T09:26+0000

2022-04-03T09:26+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

الكنيست الإسرائيلي

نفتالي بينيت

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها النائب نير بركات من حزب "الليكود"، لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وقال بركات: "إسرائيل ليست مستعدة للحرب القادمة، وإيران تخطط للهجوم على جميع الجبهات في نفس الوقت".وأضاف: "أريد أولئك الذين كانوا مقاتلين، الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 45 عاما، أن يكونوا مجهزين بالأسلحة وأن يساعدوا الناس على الاستعداد. إنهم حراس محليون".واعتبر النائب بالكنيست أن حكومة نفتالي بينيت "رفعت يدها في وجه الاتفاق النووي"، مضيفًا أن الإيرانيين هم"العمود الفقري" للهجمات الأخيرة.وشهدت إسرائيل مؤخرا عددا من الهجمات المسلحة بما في ذلك بمدينة بئر السبع (جنوب) والخضيرة (شمال) وبني براك (وسط) أسفرت عن مقتل 11 شخصا.وفجر أمس السبت، أقدم الجيش الإسرائيلي على تصفية 3 من ناشطي حركة "الجهاد" في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، قال إنهم كانوا على وشك تنفيذ هجوم جديد داخل إسرائيل.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت قد دعا الإسرائيليين إلى حمل السلاح للتصدي لأي هجمات مسلحة محتملة.وقال بينيت يوم الأربعاء الماضي، في تصريحات نقلتها قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: "على المدنيين المسلحين الآن حمل أسلحتهم لإحباط الهجمات الإرهابية"، مضيفا: "لقد حان وقت حمل السلاح لمن لديه رخصة سلاح".

https://arabic.sputniknews.com/20220330/بينيت-يدعو-الإسرائيليين-إلى-حمل-السلاح-1060668309.html

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الكنيست الإسرائيلي, نفتالي بينيت