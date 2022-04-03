https://arabic.sputniknews.com/20220403/نقابة-الأطباء-في-مصر-تطالب-بوقف-إعلان-دعائي-أظهر-المواطن-المصري-بصورة-غير-لائقة-1060793681.html
نقابة الأطباء في مصر تطالب بوقف إعلان دعائي... "أظهر المواطن المصري بصورة غير لائقة"
نقابة الأطباء في مصر تطالب بوقف إعلان دعائي... "أظهر المواطن المصري بصورة غير لائقة"
طالبت نقابة الأطباء المصريين بوقف بث إعلان دعائي خاص بشركة ملابس داخلية، عرض على الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي مع أول أيام شهر رمضان. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T09:52+0000
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وأكدت النقابة في بيان رسمي لها "رفضها واستهجانها لهذا الإعلان شكلا ومضمونا، وبينت أنه ينطوي على تنمر صريح وواضح على المواطن المصري، وتأجيج لمشاعر الشعب المصري، وإظهار المواطن المصري بصورة لا تليق، حيث يُظهر الإعلان التجاري المواطن المصري بملابس داخلية مُهتَرِئة".وأضاف البيان مشيرا إلى "أن الإعلان تضمن إساءة وإهانة للفريق الطبي، إذ أظهر المواطن المصري في صورة مريض يطلب الكشف الطبي، ويقوم طبيب وممرضة بالسخرية والتهكم على ملابسه الممزقة، وهو ما ينتفي مع سلوك الفريق الطبي وتجرمه لوائح آداب المهن المختلفة، وفي مقدمتها المهن الطبية".وناشدت نقابة الأطباء المصريين في بيانها الجهات المعنية "بوقف بث الإعلان فورا، والتحقيق مع المسؤولين عن إنتاجه ونشره، طبقا لأحكام القانون رقم 189 لسنة 2020، والخاص بإضافة مادة 309 مكرر لعقوبة التنمر إلى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937".وشددت نقابة أطباء مصر في ختام بيانها أنها "ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذه الإعلانات التي تسيء إلى الشعب المصري ومهنة الطب في مصر".
https://arabic.sputniknews.com/20220402/حذف-مشاهد-منافية-لقيم-المجتمع-من-مسلسل-ليلى-علوي-في-رمضان-1060772739.html
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رمضان, مصر, أخبار مصر الآن, مجتمع, العالم العربي
نقابة الأطباء في مصر تطالب بوقف إعلان دعائي... "أظهر المواطن المصري بصورة غير لائقة"
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طالبت نقابة الأطباء المصريين بوقف بث إعلان دعائي خاص بشركة ملابس داخلية، عرض على الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي مع أول أيام شهر رمضان.
وأكدت النقابة في بيان رسمي
لها "رفضها واستهجانها لهذا الإعلان شكلا ومضمونا، وبينت أنه ينطوي على تنمر صريح وواضح على المواطن المصري، وتأجيج لمشاعر الشعب المصري، وإظهار المواطن المصري بصورة لا تليق، حيث يُظهر الإعلان التجاري المواطن المصري بملابس داخلية مُهتَرِئة".
وأضاف البيان مشيرا إلى "أن الإعلان تضمن إساءة وإهانة للفريق الطبي، إذ أظهر المواطن المصري في صورة مريض يطلب الكشف الطبي، ويقوم طبيب وممرضة بالسخرية والتهكم على ملابسه الممزقة، وهو ما ينتفي مع سلوك الفريق الطبي وتجرمه لوائح آداب المهن المختلفة، وفي مقدمتها المهن الطبية".
وناشدت نقابة الأطباء المصريين في بيانها الجهات المعنية "بوقف بث الإعلان فورا، والتحقيق مع المسؤولين عن إنتاجه ونشره، طبقا لأحكام القانون رقم 189 لسنة 2020، والخاص بإضافة مادة 309 مكرر لعقوبة التنمر إلى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937".
وشددت نقابة أطباء مصر في ختام بيانها أنها "ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذه الإعلانات التي تسيء إلى الشعب المصري ومهنة الطب في مصر".