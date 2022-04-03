https://arabic.sputniknews.com/20220403/هل-تعي-دول-الاتحاد-الأوروبي-أخيرا-أن-مصلحتها-الاستراتيجية-مع-روسيا-وليس-مع-الاخرين--1060796424.html

هل تعي دول الاتحاد الأوروبي أخيرا أن مصلحتها الاستراتيجية مع روسيا وليس مع الآخرين

هل تعي دول الاتحاد الأوروبي أخيرا أن مصلحتها الاستراتيجية مع روسيا وليس مع الآخرين

اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الوقت لم يحن بعد للدول الأوروبية كي تتوقف عن موقفها المعادي لروسيا وتعود إلى الحوار معها. 03.04.2022, سبوتنيك عربي

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هل تعي دول الاتحاد الأوروبي أخيرا أن مصلحتها الاستراتيجية مع روسيا وليس مع الاخرين هل تعي دول الاتحاد الأوروبي أخيرا أن مصلحتها الاستراتيجية مع روسيا وليس مع الاخرين

وقال بيسكوف في مقابلة تلفزيونية : "عندما يصحو الأوروبيون قليلا من سكرتهم بمشروب البوربون الأمريكي، وعندما يعون بأن مصير قارتنا هو مسؤوليتنا المشتركة، فعندها سيحين الوقت لإعادة النظر في علاقاتنا والدخول إلى حالة من الحوار"، مضيفا أن ذلك "لن يحدث على المدى القريب".يقول الخبير في الشأن الدولي، الدكتور فائز حوالة، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..

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