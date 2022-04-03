https://arabic.sputniknews.com/20220403/هل-تعي-دول-الاتحاد-الأوروبي-أخيرا-أن-مصلحتها-الاستراتيجية-مع-روسيا-وليس-مع-الاخرين--1060796424.html
هل تعي دول الاتحاد الأوروبي أخيرا أن مصلحتها الاستراتيجية مع روسيا وليس مع الآخرين
هل تعي دول الاتحاد الأوروبي أخيرا أن مصلحتها الاستراتيجية مع روسيا وليس مع الآخرين
اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الوقت لم يحن بعد للدول الأوروبية كي تتوقف عن موقفها المعادي لروسيا وتعود إلى الحوار معها. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T10:53+0000
2022-04-03T10:53+0000
2022-04-03T10:56+0000
راديو
حول العالم
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هل تعي دول الاتحاد الأوروبي أخيرا أن مصلحتها الاستراتيجية مع روسيا وليس مع الاخرين
هل تعي دول الاتحاد الأوروبي أخيرا أن مصلحتها الاستراتيجية مع روسيا وليس مع الاخرين
وقال بيسكوف في مقابلة تلفزيونية : "عندما يصحو الأوروبيون قليلا من سكرتهم بمشروب البوربون الأمريكي، وعندما يعون بأن مصير قارتنا هو مسؤوليتنا المشتركة، فعندها سيحين الوقت لإعادة النظر في علاقاتنا والدخول إلى حالة من الحوار"، مضيفا أن ذلك "لن يحدث على المدى القريب".يقول الخبير في الشأن الدولي، الدكتور فائز حوالة، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
هل تعي دول الاتحاد الأوروبي أخيرا أن مصلحتها الاستراتيجية مع روسيا وليس مع الآخرين
10:53 GMT 03.04.2022 (تم التحديث: 10:56 GMT 03.04.2022) تابعنا عبر
اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الوقت لم يحن بعد للدول الأوروبية كي تتوقف عن موقفها المعادي لروسيا وتعود إلى الحوار معها.
وقال بيسكوف في مقابلة تلفزيونية : "عندما يصحو الأوروبيون قليلا من سكرتهم بمشروب البوربون الأمريكي، وعندما يعون بأن مصير قارتنا هو مسؤوليتنا المشتركة، فعندها سيحين الوقت لإعادة النظر في علاقاتنا والدخول إلى حالة من الحوار"، مضيفا أن ذلك "لن يحدث على المدى القريب".
يقول الخبير في الشأن الدولي، الدكتور فائز حوالة، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
"إن تصريحات بيسكوف هي عبارة عن رسائل مفتوحة في كل الاتجاهات، وخاصة للاتحاد الأوروبي، لأن روسيا الاتحادية تعتقد أن الأمن الأوروبي هو مسؤولية جماعية، وليس مسؤولية دولة على حساب دولة أخرى".
وأشار حوالة إلى أن الجميع يعرف اليوم أن ما تقوم به أوروبا من خلال فرضها عقوبات اقتصادية على روسيا، تنعكس بشكل سلبي عليها بالدرجة الأولى، وهذا ما نلاحظه ونشاهده اليوم في معظم دول الاتحاد الأوروبي، عبر عدم رضى المواطنين الأوروبيين عن ارتفاع أسعار المحروقات لديهم وكذلك أسعار المواد الغذائية، ما يؤدي ذلك إلى عدم استقرار واضطرابات اجتماعية هناك".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..