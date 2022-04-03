https://arabic.sputniknews.com/20220403/هل-يدخل-الجيش-الباكستاني-على-خط-الأزمة-بين-عمران-خان-والبرلمان-1060799414.html

هل يدخل الجيش الباكستاني على خط الأزمة بين عمران خان والبرلمان

هل يدخل الجيش الباكستاني على خط الأزمة بين عمران خان والبرلمان

أثارت الأزمة السياسية بين رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان والبرلمان الذي فشل اليوم الأحد، في سحب الثقة من حكومته، تساؤلات حول موقف الجيش وإمكانية تدخله فيها. 03.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-03T11:52+0000

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وحول مشاركة المؤسسة العسكرية في تطورات اليوم، أكد رئيس قسم العلاقات العامة بالجيش الباكستاني الميجر جنرال بابار افتخار، أن "الجيش ليس منخرطا في السياسة وليس له علاقة بالعملية السياسية". وفقا لـ"رويترز".وأعلن الرئيس الباكستاني عارف علوي، اليوم الأحد، حل برلمان البلاد، بناء على نصيحة من رئيس الوزراء عمران خان.وأعلنت الرئاسة الباكستانية في بيان: "وافق رئيس باكستان، الدكتور عارف علوي، على نصيحة رئيس وزراء باكستان بحل الجمعية الوطنية بموجب المادة 58 (1) مع المادة 48 (1) من دستور جمهورية باكستان الإسلامية".وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الوزراء عمران خان، في خطاب للأمة، إنه نصح الرئيس بـ "حل البرلمان".وفقا للمادة 58 "يجب على الرئيس حل الجمعية الوطنية إذا نصح بذلك رئيس الوزراء؛ وتعتبر الجمعية الوطنية، ما لم يتم حلها عاجلا، محلولة بعد مرور 48 ساعة من إبلاغ رئيس الوزراء بذلك"، وفق صحيفة "داون" الباكستانية الناطقة بالإنجليزية.جاء إعلان رئيس الوزراء بعد لحظات من رفض نائب رئيس مجلس الأمة قاسم صوري، الذي كان يترأس جلسة اليوم، اقتراح سحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان، واصفا إياه بأنه يتعارض مع المادة الخامسة من الدستور، التي تقول إن "الولاء للدولة واجب أساسي على كل مواطن".وتدعي الحكومة أن اقتراح سحب الثقة من رئيس الوزراء كان "مؤامرة ممولة من الخارج"، وذلك استنادا إلى "خطاب تهديد" ورد من الولايات المتحدة عبر سفير باكستان يطالب بتنحية خان.وفي أواخر مارس/ آذار المنصرم، وافق البرلمان الباكستاني المكون من 342 نائبا على اقتراح سحب الثقة من حكومة خان بـ161 صوتا، غير أن المعارضة تحتاج إلى 172 صوتا لعزل رئيس الوزراء من منصبه.في سياق متصل، قال وزير الدولة للإعلام في باكستان، فرخ حبيب، اليوم الأحد، إن انتخابات جديدة ستُجرى في البلاد في غضون 90 يوما، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

https://arabic.sputniknews.com/20220403/رئيس-وزراء-باكستان-يطلب-من-رئيس-الجمهورية-حل-البرلمان--1060790129.html

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