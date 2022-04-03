https://arabic.sputniknews.com/20220403/وزير-الاقتصاد-السلوفاكي-قد-ندفع-بالروبل-ثمن-الغاز-الروسي-1060802045.html
وزير الاقتصاد السلوفاكي: قد ندفع بالروبل ثمن الغاز الروسي
وزير الاقتصاد السلوفاكي: قد ندفع بالروبل ثمن الغاز الروسي
أعلن وزير الاقتصاد السلوفاكي، ريتشارد سوليك، أن لا إمكانية لوقف إمدادات الغاز إلى البلاد، لذلك سيكون ضروريا الدفع لموسكو بالروبل الروسي. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T12:58+0000
2022-04-03T12:58+0000
2022-04-03T12:58+0000
اقتصاد
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وجاءت تصريحات الوزير السلوفاكي خلال مقابلة مع التلفزيون الحكومي قال فيها: "لا يمكن وقف إمدادات الغاز الروسي ولهذا السبب أقول أنه على الرغم من أن هذا قد يكون عمليًا للغاية بالنسبة للبعض فإذا كان هناك شرط للدفع بالروبل، فإننا ندفع بالروبل".وأشار سوليك إلى أن سلوفاكيا تشتري نحو 85% من الغاز الذي تحتاجه من روسيا، مشددا على أنه يدعم تنويع إمدادات الغاز، لكنه يعتقد أن ذلك سيستغرق عدة سنوات.وبحسب سليك هناك نحو ستة أسابيع لحل الوضع الحالي للغاز، مضيفا: "أدعو إلى العمل سويا في هذا الأمر داخل الاتحاد الأوروبي والبحث عن حل مشترك. لكن لا يمكن عزلنا عن الغاز".وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه "وقع مرسومًا بشأن إجراء جديد لدفع ثمن الغاز الروسي مع الدول غير الصديقة بالروبل، حيث يجب عليهم فتح حسابات في البنوك الروسية".وأردف بوتين: "إذا لم تدفع الدول غير الصديقة بالروبل، فاعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان، سنعتبر ذلك بمثابة تقصير في عقود الغاز، وفي هذه الحالة سيتم إيقاف العقود الحالية".وأضاف بوتين: "الولايات المتحدة تحاول تحويل وجهة أوروبا نحو شراء الغاز الأمريكي المسال باهظ الثمن، وبالتالي تقويض القدرة التنافسية للشركات الأوروبية، وأوروبا مهددة بخفض التصنيع على نطاق واسع وفقدان الوظائف بسبب الإجراءات الأمريكية".وجاء في المرسوم أن "دفع ثمن الغاز بالروبل لتسليم الدول غير الصديقة ينطبق فقط على شحنات غازبروم عبر خطوط الأنابيب".
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
وزير الاقتصاد السلوفاكي: قد ندفع بالروبل ثمن الغاز الروسي
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أعلن وزير الاقتصاد السلوفاكي، ريتشارد سوليك، أن لا إمكانية لوقف إمدادات الغاز إلى البلاد، لذلك سيكون ضروريا الدفع لموسكو بالروبل الروسي.
وجاءت تصريحات الوزير السلوفاكي خلال مقابلة مع التلفزيون الحكومي قال فيها: "لا يمكن وقف إمدادات الغاز الروسي ولهذا السبب أقول أنه على الرغم من أن هذا قد يكون عمليًا للغاية بالنسبة للبعض فإذا كان هناك شرط للدفع بالروبل، فإننا ندفع بالروبل".
وأشار سوليك إلى أن سلوفاكيا تشتري نحو 85% من الغاز الذي تحتاجه من روسيا، مشددا على أنه يدعم تنويع إمدادات الغاز، لكنه يعتقد أن ذلك سيستغرق عدة سنوات.
وبحسب سليك هناك نحو ستة أسابيع لحل الوضع الحالي للغاز، مضيفا: "أدعو إلى العمل سويا في هذا الأمر داخل الاتحاد الأوروبي والبحث عن حل مشترك. لكن لا يمكن عزلنا عن الغاز".
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، إنه "وقع مرسومًا بشأن إجراء جديد لدفع ثمن الغاز الروسي مع الدول غير الصديقة بالروبل، حيث يجب عليهم فتح حسابات في البنوك الروسية".
وأردف بوتين: "إذا لم تدفع الدول غير الصديقة بالروبل، فاعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان، سنعتبر ذلك بمثابة تقصير في عقود الغاز، وفي هذه الحالة سيتم إيقاف العقود الحالية".
وأضاف بوتين: "الولايات المتحدة تحاول تحويل وجهة أوروبا نحو شراء الغاز الأمريكي المسال باهظ الثمن، وبالتالي تقويض القدرة التنافسية للشركات الأوروبية، وأوروبا مهددة بخفض التصنيع على نطاق واسع وفقدان الوظائف بسبب الإجراءات الأمريكية".
وجاء في المرسوم أن "دفع ثمن الغاز بالروبل لتسليم الدول غير الصديقة ينطبق فقط على شحنات غازبروم عبر خطوط الأنابيب".