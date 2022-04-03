https://arabic.sputniknews.com/20220403/وزير-خارجية-عمان-يشكر-إيران-على-دورها-في-تسهيل-وقف-إطلاق-النار-باليمن--1060814573.html

وزير خارجية عمان يشكر إيران على دورها في تسهيل وقف إطلاق النار باليمن

وزير خارجية عمان يشكر إيران على دورها في تسهيل وقف إطلاق النار باليمن

ناقش وزير الخارجية العماني، بدر حسن البوسعيدي، مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي وقف إطلاق النار في اليمن، والعلاقات الثنائية بين... 03.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-03T20:29+0000

2022-04-03T20:29+0000

2022-04-03T20:29+0000

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طهران - سبوتنيك. وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، اليوم الأحد، إن "وزير الخارجية العماني ناقش مع وير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، هاتفيا العلاقات الثنائية ووقف إطلاق النار في اليمن ومفاوضات فيينا".من جهته أعرب وزير الخارجية العماني "عن ترحيبه بوقف إطلاق النار في اليمن ويشكر إيران على دورها وجهودها في هذا الصدد".ويوم الجمعة الماضي، أعلنت الأمم المتحدة عبر مبعوثها إلى اليمن، هانس غروندبرغ، "استجابة أطراف النزاع بشكل إيجابي لمقترح الأمم المتحدة بشأن هدنة لمدة شهرين، تتضمن تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع. وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن".ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220403/الصليب-الأحمر-الاحتياجات-في-اليمن-هائلة-والهدنة-تأتي-في-الوقت-المناسب-1060813090.html

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