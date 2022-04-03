https://arabic.sputniknews.com/20220403/وزير-خارجية-قطر-يتواصل-مع-نظرائه-من-4-دول-خليجية-1060804711.html
وزير خارجية قطر يتواصل مع نظرائه من 4 دول خليجية
وزير خارجية قطر يتواصل مع نظرائه من 4 دول خليجية
تواصل وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، مع نظرائه من 4 دول خليجية. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T13:33+0000
2022-04-03T13:33+0000
2022-04-03T13:33+0000
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وأجرى ابن عبد الرحمن اتصالات هاتفية مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ووزير خارجية سلطنة عمان، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ووزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات العربية المتحدة، الشيخ عبد الله بن زايد، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).واستعرض وزير الخارجية القطري في اتصاله مع نظرائه من السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان علاقات التعاون الثنائي وسبل دعمها وتطويرها، وكذلك التباحث بشأن آخر مستجدات القضايا، كما تبادل معهم التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قطر, السعودية, سلطنة عمان, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
وزير خارجية قطر يتواصل مع نظرائه من 4 دول خليجية
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تواصل وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، مع نظرائه من 4 دول خليجية.
وأجرى ابن عبد الرحمن اتصالات هاتفية مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ووزير خارجية سلطنة عمان، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ووزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات العربية المتحدة، الشيخ عبد الله بن زايد، وفقا لوكالة الأنباء القطرية
(قنا).
واستعرض وزير الخارجية القطري في اتصاله مع نظرائه من السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان علاقات التعاون الثنائي وسبل دعمها وتطويرها، وكذلك التباحث بشأن آخر مستجدات القضايا، كما تبادل معهم التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان.