https://arabic.sputniknews.com/20220403/وسائل-إعلام-أمريكية-تعترف-بعجز-الغرب-عن-شل-الاقتصاد-الروسي-1060795577.html

وسائل إعلام أمريكية تعترف بعجز الغرب عن شل الاقتصاد الروسي

وسائل إعلام أمريكية تعترف بعجز الغرب عن شل الاقتصاد الروسي

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن الغرب يبذل قصارى جهده لشل الاقتصاد الروسي بالعقوبات، لكنه فشل في ذلك، مؤكدة أن الكرملين سدد جميع التزاماته المالية في مارس/آذار... 03.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-03T10:33+0000

2022-04-03T10:33+0000

2022-04-03T10:33+0000

روسيا

اقتصاد

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وحسب موقع "Business Insider"، قال الخبير الاقتصادي حسن مالك، إن "العديد من المستثمرين شككوا في قدرة الجانب الروسي على الوفاء بالتزاماته المادية، بالنظر إلى حجم العقوبات المفروضة عليه".وأضاف: "لكن التقارير الأخيرة أشارت إلى أن موسكو سددت في نهاية مارس مدفوعات سندات بقيمة 447 مليون دولار".وأكد الموقع أن روسيا تمكنت من الوفاء بجميع التزامات ديونها دون مشاكل.كما نقل الموقع عن الخبير فاروت برومبون، قوله إنه قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعطت سندات شركة "غازبروم" وبنك "في تي بي" عائدات عالية.وأوضح أن ذلك يؤكد أن هاتين المؤسستين الروسيتين قادرتان على الوفاء بالتزاماتهما المالية.يذكر أن القوات المسلحة الروسية، تواصل منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا تقول إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.

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روسيا, اقتصاد