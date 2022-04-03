https://arabic.sputniknews.com/20220403/وسائل-إعلام-تحذر-الأوكرانيين-من-صعوبات-محتملة-في-الهجرة-إلى-أمريكا-1060792821.html
وسائل إعلام تحذر الأوكرانيين من صعوبات محتملة في الهجرة إلى أمريكا
وسائل إعلام تحذر الأوكرانيين من صعوبات محتملة في الهجرة إلى أمريكا
حذرت وسائل إعلام أمريكية من صعوبات محتملة قد يواجهها اللاجئون من أوكرانيا عند الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T09:41+0000
2022-04-03T09:41+0000
2022-04-03T09:41+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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ولفتت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية الانتباه إلى حقيقة أن إدارة جو بايدن لم تسمح بعد بدخول الأفغان الذين ساعدوا الولايات المتحدة، بسبب المتطلبات الصارمة وعيوب النظام نفسه.ونقلت عن رئيس منظمة إعادة التوطين اليهودية في الولايات المتحدة مارك هاتفيلد، قوله: عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا، لا يسعنا إلا أن نصلي من أجل أن تتخذ إدارة بايدن مسارًا مختلفًا عما اتخذته مع الأفغان.فبحسب وزارة الخارجية، تقدم حوالي 16 ألف مواطن من البلاد للمشاركة في البرنامج ذي الأولوية، لكن دراسة أوضاعهم لا تزال في مرحلة مبكرة.وكتبت الصحيفة أن خبراء إعادة التوطين يعتقدون أنه من الممكن أن تتم الموافقة على دخول الأوكرانيين بشكل أسرع.في وقت سابق ، قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تعتزم قبول ما يصل إلى 100 ألف لاجئ بسبب الوضع في أوكرانيا.وشنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تقصف فقط البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية. وشدد الرئيس الروسي على أنه لا يوجد حديث عن احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220326/البيت-الأبيض-بايدن-ودودا-يتعهدان-بتقديم-المساعدة-للاجئين-1060495532.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
وسائل إعلام تحذر الأوكرانيين من صعوبات محتملة في الهجرة إلى أمريكا
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حذرت وسائل إعلام أمريكية من صعوبات محتملة قد يواجهها اللاجئون من أوكرانيا عند الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
ولفتت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية
الانتباه إلى حقيقة أن إدارة جو بايدن لم تسمح بعد بدخول الأفغان الذين ساعدوا الولايات المتحدة، بسبب المتطلبات الصارمة وعيوب النظام نفسه.
ونقلت عن رئيس منظمة إعادة التوطين اليهودية في الولايات المتحدة مارك هاتفيلد، قوله: عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا، لا يسعنا إلا أن نصلي من أجل أن تتخذ إدارة بايدن مسارًا مختلفًا عما اتخذته مع الأفغان.
فبحسب وزارة الخارجية
، تقدم حوالي 16 ألف مواطن من البلاد للمشاركة في البرنامج ذي الأولوية، لكن دراسة أوضاعهم لا تزال في مرحلة مبكرة.
وكتبت الصحيفة أن خبراء إعادة التوطين يعتقدون أنه من الممكن أن تتم الموافقة على دخول الأوكرانيين
بشكل أسرع.
في وقت سابق ، قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تعتزم قبول ما يصل إلى 100 ألف لاجئ بسبب الوضع في أوكرانيا.
وشنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا
في 24 فبراير/ شباط الماضي. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تقصف فقط البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية. وشدد الرئيس الروسي على أنه لا يوجد حديث عن احتلال أوكرانيا.