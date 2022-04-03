https://arabic.sputniknews.com/20220403/وست-هام-يونايتد-يفوز-على-إيفرتون-2---0-في-الدوري-الإنجليزي-1060810292.html
وست هام يونايتد يفوز على إيفرتون 2 - 0 في الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد يفوز على إيفرتون 2 - 0 في الدوري الإنجليزي
فاز وست هام يونايتد على إيفرتون بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة، التي جمعت الفريقين على استاد لندن في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T15:42+0000
2022-04-03T15:42+0000
2022-04-03T15:42+0000
رياضة
أخبار الدوري الإنجليزي
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ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، مشيرة إلى أن الفوز في مباراة اليوم الأحد، أنعش آمال ويست هام يونايتد، في التأهل لبطولة أوروبية.واستطاع آرون كريسويل إحراز الهدف الأول من ركلة حرة في الدقيقة 32، بينما أحرز الهدف الثاني جارود بوين عن طريق متابعة تسديدة لزميله ميخائيل أنطونيو في الدقيقة 58 من عمر المباراة.وخاض إيفرتون مباراة وست هام يونايتد بـ 10 لاعبين بسبب حصول قائد الفريق مايكل كين، على إنذار ثاني خلال المباراة.وأصبح إيفرتون في المركز الـ 17 ولا يفصل بينه وبين الهبوط سوى ثلاث نقاط.
https://arabic.sputniknews.com/20210509/هدف-مباراة-إيفرتون-ووست-هام-1--0-فيديو-1048922417.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد يفوز على إيفرتون 2 - 0 في الدوري الإنجليزي
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فاز وست هام يونايتد على إيفرتون بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة، التي جمعت الفريقين على استاد لندن في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، مشيرة إلى أن الفوز في مباراة اليوم الأحد، أنعش آمال ويست هام يونايتد، في التأهل لبطولة أوروبية
.
واستطاع آرون كريسويل إحراز الهدف الأول
من ركلة حرة في الدقيقة 32، بينما أحرز الهدف الثاني جارود بوين عن طريق متابعة تسديدة لزميله ميخائيل أنطونيو في الدقيقة 58 من عمر المباراة.
وخاض إيفرتون مباراة وست هام
يونايتد بـ 10 لاعبين بسبب حصول قائد الفريق مايكل كين، على إنذار ثاني خلال المباراة.
وأصبح إيفرتون في المركز الـ 17 ولا يفصل بينه وبين الهبوط سوى ثلاث نقاط.