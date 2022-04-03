https://arabic.sputniknews.com/20220403/وكالة-قتلى-وجرحى-إثر-إطلاق-نار-في-ولاية-كاليفورنيا-الأمريكية-1060800809.html
وكالة: قتلى وجرحى إثر إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
وكالة: قتلى وجرحى إثر إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
قالت شرطة مدينة سكرامنتو عاصمة ولاية كاليفورنيا الأمريكية، إنه تم الإبلاغ عن العديد من الضحايا بعد حادث إطلاق نار في وسط المدينة. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T12:27+0000
2022-04-03T12:27+0000
2022-04-03T12:27+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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ولم يعرف على الفور أوضاع الضحايا. وأظهر مقطع فيديو نُشر على "تويتر" أشخاصا يجرون في الشارع فيما سمع صوت إطلاق نار سريع في الخلفية. وأظهر مقطع فيديو إرسال عدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث. وقدمت الشرطة تفاصيل قليلة حول ملابسات إطلاق النار لكنها قالت في تغريدة على "تويتر" إن "وجودا كبيرا للشرطة سيبقى في المنطقة"، وفق وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.وبحسب ما ورد قُتل وجُرح عدد من الأشخاص، في الحادث الذي وقع الساعة 2:04 صباحا بالتوقيت المحلي.
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
وكالة: قتلى وجرحى إثر إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
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قالت شرطة مدينة سكرامنتو عاصمة ولاية كاليفورنيا الأمريكية، إنه تم الإبلاغ عن العديد من الضحايا بعد حادث إطلاق نار في وسط المدينة.
ولم يعرف على الفور أوضاع الضحايا. وأظهر مقطع فيديو نُشر على "تويتر" أشخاصا يجرون في الشارع فيما سمع صوت إطلاق نار سريع في الخلفية.
وأظهر مقطع فيديو إرسال عدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث. وقدمت الشرطة تفاصيل قليلة حول ملابسات إطلاق النار لكنها قالت في تغريدة على "تويتر" إن "وجودا كبيرا للشرطة سيبقى في المنطقة"، وفق وكالة "أسوشيتد برس
" الأمريكية.
وبحسب ما ورد قُتل وجُرح عدد من الأشخاص، في الحادث الذي وقع الساعة 2:04 صباحا بالتوقيت المحلي.