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لبنان يستقبل سفينة "الخير" التركية
لبنان يستقبل سفينة "الخير" التركية
أفادت وكالة الأناضول التركية بأن سفينة "الخير" ، المحملة بـ960 طنا من المساعدات الغذائية، وصلت أمس السبت، إلى مرفأ مدينة طرابلس شمالي لبنان. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T09:41+0000
2022-04-03T09:42+0000
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وبحسب الوكالة، فإن سفينة "الخير" مقدمة من الجمعيات الأهلية التركية، وتتضمن 58 شاحنة محملة بـ 960 طنا من المساعدات الغذائية، بينها الطحين، وهي مخصصة للمحتاجين من الشعب اللبناني.وقال السفير التركي في لبنان علي باريش اولوسوي: "تركيا أظهرت أنها صديقة حقيقية في وقت الضيق بإرسال 524 طنا من المساعدات الغذائية إلى المؤسسات الأمنية اللبنانية و80 طناً من المساعدات الغذائية والعينية التي قدمناها للجيش اللبناني خلال الأسبوعين الماضيين"، مضيفا أن "سفينة الخير تحتوي نحو 1000 طن من المساعدات الغذائية والطحين، أرسلتها 19 منظمة تركية غير حكومية إلى إخوانهم اللبنانيين. و أن هذه المساعدات ستوزع على المحتاجين من خلال جمعيات وسلطات محلية، دون توقع أي مقابل ودون أي تمييز، بما يشمل لبنان بأكمله وأهله".وكانت تركيا قد أرسلت دفعتان من المساعدات إلى لبنان في 21 و26 مارس/ آذار الماضي، مخصصة لأفراد الأمن وعائلاتهم، كما أرسلت، يوم الخميس، للجيش اللبناني سفينة تحمل مساعدات غذائية وقطع ميكانيكية.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/وزير-الدفاع-التركي-سنواصل-العمل-لإيصال-مساعدات-إنسانية-لأوكرانيا-وإحلال-السلام-1059785297.html
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العالم العربي, أخبار لبنان, أخبار تركيا اليوم, مساعدات

لبنان يستقبل سفينة "الخير" التركية

09:41 GMT 03.04.2022 (تم التحديث: 09:42 GMT 03.04.2022)
© Sputnik . Kemal Aslan  / الذهاب إلى بنك الصورجسر "تشاناكالي 1915" المعلق عبر مضيق الدردنيل، تركيا 16 فبراير 2022
جسر تشاناكالي 1915 المعلق عبر مضيق الدردنيل، تركيا 16 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
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أفادت وكالة الأناضول التركية بأن سفينة "الخير" ، المحملة بـ960 طنا من المساعدات الغذائية، وصلت أمس السبت، إلى مرفأ مدينة طرابلس شمالي لبنان.
وبحسب الوكالة، فإن سفينة "الخير" مقدمة من الجمعيات الأهلية التركية، وتتضمن 58 شاحنة محملة بـ 960 طنا من المساعدات الغذائية، بينها الطحين، وهي مخصصة للمحتاجين من الشعب اللبناني.
وقال السفير التركي في لبنان علي باريش اولوسوي: "تركيا أظهرت أنها صديقة حقيقية في وقت الضيق بإرسال 524 طنا من المساعدات الغذائية إلى المؤسسات الأمنية اللبنانية و80 طناً من المساعدات الغذائية والعينية التي قدمناها للجيش اللبناني خلال الأسبوعين الماضيين"، مضيفا أن "سفينة الخير تحتوي نحو 1000 طن من المساعدات الغذائية والطحين، أرسلتها 19 منظمة تركية غير حكومية إلى إخوانهم اللبنانيين. و أن هذه المساعدات ستوزع على المحتاجين من خلال جمعيات وسلطات محلية، دون توقع أي مقابل ودون أي تمييز، بما يشمل لبنان بأكمله وأهله".
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وكانت تركيا قد أرسلت دفعتان من المساعدات إلى لبنان في 21 و26 مارس/ آذار الماضي، مخصصة لأفراد الأمن وعائلاتهم، كما أرسلت، يوم الخميس، للجيش اللبناني سفينة تحمل مساعدات غذائية وقطع ميكانيكية.
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