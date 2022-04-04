https://arabic.sputniknews.com/20220404/أردوغان-ورئيس-فنلندا-يبحثان-التعاون-الدفاعي-بين-البلدين-1060836318.html
أردوغان ورئيس فنلندا يبحثان التعاون الدفاعي بين البلدين
أردوغان ورئيس فنلندا يبحثان التعاون الدفاعي بين البلدين
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا مع نظيره الفنلندي ساولي نينيستو، وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T14:31+0000
2022-04-04T14:31+0000
2022-04-04T14:31+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
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ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للرئاسة التركية على "تويتر"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن أردوغان أعرب عن ترحيبه بعقد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين تركيا وفنلندا في أنقرة في يونيو/ حزيران المقبل.وأشار الرئيس أردوغان إلى أهمية التعاون في مجال الصناعات الدفاعية في الفترة الحالية، وأعرب عن توقعه إزالة العقبات أمام تصدير المعدات العسكرية إلى تركيا.ولفتت الرئاسة التركية إلى أن الاتصال بحث آخر تطورات العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا في أوكرانيا، حيث أكد أردوغان مواصلة جهود وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار تركيا اليوم
أردوغان ورئيس فنلندا يبحثان التعاون الدفاعي بين البلدين
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أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا مع نظيره الفنلندي ساولي نينيستو، وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية.
ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للرئاسة التركية على "تويتر"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن أردوغان أعرب عن ترحيبه بعقد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين تركيا وفنلندا
في أنقرة في يونيو/ حزيران المقبل.
وأشار الرئيس أردوغان إلى أهمية التعاون في مجال الصناعات الدفاعية
في الفترة الحالية، وأعرب عن توقعه إزالة العقبات أمام تصدير المعدات العسكرية إلى تركيا.
ولفتت الرئاسة التركية
إلى أن الاتصال بحث آخر تطورات العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا في أوكرانيا، حيث أكد أردوغان مواصلة جهود وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية.