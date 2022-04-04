https://arabic.sputniknews.com/20220404/أسلحة-متنوعة-تصل-إلى-أوكرانيا-من-الخارج-لتصبح-ملكا-لمناوئي-نظامها-الحاكم-1060824517.html
أسلحة متنوعة تصل إلى أوكرانيا من الخارج لتصبح ملكا لمناوئي نظامها الحاكم
أسلحة متنوعة تصل إلى أوكرانيا من الخارج لتصبح ملكا لمناوئي نظامها الحاكم
غنمت القوات الروسية كميات كبيرة من الأسلحة في مدينة إيزيوم بعدما طردت القوات الأوكرانية منها. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T09:44+0000
2022-04-04T09:44+0000
2022-04-04T09:44+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
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واحتاج الأمر إلى جهد كبير لطرد قوات نظام الحكم الأوكراني من هذه المدينة التي تشبثت بها القوات الأوكرانية باعتبارها أهم نقطة ارتكاز للجيش الأوكراني، يجب أن تتحول إلى أهم نقطة انطلاق حينما يشن الجيش الأوكراني هجوما جديدا على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وأكدت الغنائم التي غنمتها قوات روسيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك من القوات الأوكرانية التي تم طردها من مدينة إيزيوم أن السلطات الأوكرانية نجحت في جلب الأسلحة المتنوعة من البلدان الأجنبية لتسليمها إلى قواتها التي يجب أن تقضي على الجمهوريتين الشعبيتين اللتين أعلنتا استقلالهما عن نظام الحكم الأوكراني.فمثلا، شملت الغنائم التي استولى عليها قوات دونيتسك التيحررت مدينة إيزيوم من قبضة قوات نظام الحكم الأوكراني صواريخ موجهة مضادة للدبابات من صنع سويدي بريطاني، وقواذف رمّانات من صنع ألماني وسويدي وتشيكي.وقالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إن هذه الغنائم سيتم تسليمها قريبا إلى قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
أسلحة متنوعة تصل إلى أوكرانيا من الخارج لتصبح ملكا لمناوئي نظامها الحاكم
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غنمت القوات الروسية كميات كبيرة من الأسلحة في مدينة إيزيوم بعدما طردت القوات الأوكرانية منها.
واحتاج الأمر إلى جهد كبير لطرد قوات نظام الحكم الأوكراني من هذه المدينة التي تشبثت بها القوات الأوكرانية باعتبارها أهم نقطة ارتكاز للجيش الأوكراني، يجب أن تتحول إلى أهم نقطة انطلاق حينما يشن الجيش الأوكراني هجوما جديدا على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وأكدت الغنائم التي غنمتها قوات روسيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك من القوات الأوكرانية التي تم طردها من مدينة إيزيوم أن السلطات الأوكرانية نجحت في جلب الأسلحة المتنوعة من البلدان الأجنبية لتسليمها إلى قواتها التي يجب أن تقضي على الجمهوريتين الشعبيتين اللتين أعلنتا استقلالهما عن نظام الحكم الأوكراني.
فمثلا، شملت الغنائم التي استولى عليها قوات دونيتسك التيحررت مدينة إيزيوم من قبضة قوات نظام الحكم الأوكراني صواريخ موجهة مضادة للدبابات من صنع سويدي بريطاني، وقواذف رمّانات من صنع ألماني وسويدي وتشيكي.
وقالت
صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إن هذه الغنائم سيتم تسليمها قريبا إلى قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.