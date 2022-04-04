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لافروف: روسيا ترى تهديدًا مباشرًا للأمن الدولي في مثل هذه الاستفزازات كما في بوتشا
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220404/أسلحة-متنوعة-تصل-إلى-أوكرانيا-من-الخارج-لتصبح-ملكا-لمناوئي-نظامها-الحاكم-1060824517.html
أسلحة متنوعة تصل إلى أوكرانيا من الخارج لتصبح ملكا لمناوئي نظامها الحاكم
أسلحة متنوعة تصل إلى أوكرانيا من الخارج لتصبح ملكا لمناوئي نظامها الحاكم
غنمت القوات الروسية كميات كبيرة من الأسلحة في مدينة إيزيوم بعدما طردت القوات الأوكرانية منها. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T09:44+0000
2022-04-04T09:44+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
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واحتاج الأمر إلى جهد كبير لطرد قوات نظام الحكم الأوكراني من هذه المدينة التي تشبثت بها القوات الأوكرانية باعتبارها أهم نقطة ارتكاز للجيش الأوكراني، يجب أن تتحول إلى أهم نقطة انطلاق حينما يشن الجيش الأوكراني هجوما جديدا على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وأكدت الغنائم التي غنمتها قوات روسيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك من القوات الأوكرانية التي تم طردها من مدينة إيزيوم أن السلطات الأوكرانية نجحت في جلب الأسلحة المتنوعة من البلدان الأجنبية لتسليمها إلى قواتها التي يجب أن تقضي على الجمهوريتين الشعبيتين اللتين أعلنتا استقلالهما عن نظام الحكم الأوكراني.فمثلا، شملت الغنائم التي استولى عليها قوات دونيتسك التيحررت مدينة إيزيوم من قبضة قوات نظام الحكم الأوكراني صواريخ موجهة مضادة للدبابات من صنع سويدي بريطاني، وقواذف رمّانات من صنع ألماني وسويدي وتشيكي.وقالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إن هذه الغنائم سيتم تسليمها قريبا إلى قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
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رصد عسكري

أسلحة متنوعة تصل إلى أوكرانيا من الخارج لتصبح ملكا لمناوئي نظامها الحاكم

09:44 GMT 04.04.2022
© REUTERS / STRINGERالقوات المسلحة الأوكرانية، منطقة زاباروجيه، أوكرانيا 28 مارس 2022
القوات المسلحة الأوكرانية، منطقة زاباروجيه، أوكرانيا 28 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
© REUTERS / STRINGER
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غنمت القوات الروسية كميات كبيرة من الأسلحة في مدينة إيزيوم بعدما طردت القوات الأوكرانية منها.
واحتاج الأمر إلى جهد كبير لطرد قوات نظام الحكم الأوكراني من هذه المدينة التي تشبثت بها القوات الأوكرانية باعتبارها أهم نقطة ارتكاز للجيش الأوكراني، يجب أن تتحول إلى أهم نقطة انطلاق حينما يشن الجيش الأوكراني هجوما جديدا على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وأكدت الغنائم التي غنمتها قوات روسيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك من القوات الأوكرانية التي تم طردها من مدينة إيزيوم أن السلطات الأوكرانية نجحت في جلب الأسلحة المتنوعة من البلدان الأجنبية لتسليمها إلى قواتها التي يجب أن تقضي على الجمهوريتين الشعبيتين اللتين أعلنتا استقلالهما عن نظام الحكم الأوكراني.
فمثلا، شملت الغنائم التي استولى عليها قوات دونيتسك التيحررت مدينة إيزيوم من قبضة قوات نظام الحكم الأوكراني صواريخ موجهة مضادة للدبابات من صنع سويدي بريطاني، وقواذف رمّانات من صنع ألماني وسويدي وتشيكي.
وقالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إن هذه الغنائم سيتم تسليمها قريبا إلى قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
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