https://arabic.sputniknews.com/20220404/أسوأ-رئيس-في-التاريخ-الأمريكي-1060824487.html
أسوأ رئيس في التاريخ الأمريكي
أسوأ رئيس في التاريخ الأمريكي
قال نائب الرئيس السابق مايك بنس على قناة "فوكس نيوز" إن الرئيس جو بايدن "أضر" بالولايات المتحدة أكثر من أي رئيس آخر في التاريخ الحديث. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T09:44+0000
2022-04-04T09:44+0000
2022-04-04T09:48+0000
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وقال بنس في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز":وتعرض بايدن أكثر من مرة لانتقادات من الرئيس الأمريكي السابق ومنافسه في الانتخابات الأخيرة دونالد ترامب. حيث قال ترامب في نهاية شهر مارس/ آذار الماضي: "لم يكن أسوأ خمسة رؤساء في التاريخ الأمريكي مجتمعين قد تسببوا في الضرر الذي أحدثه جو بايدن". واتهم الرئيس الحالي للولايات المتحدة بالقدرة على "قتل الحلم الأمريكي" خلال عام.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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أسوأ رئيس في التاريخ الأمريكي
09:44 GMT 04.04.2022 (تم التحديث: 09:48 GMT 04.04.2022) تابعنا عبر
قال نائب الرئيس السابق مايك بنس على قناة "فوكس نيوز" إن الرئيس جو بايدن "أضر" بالولايات المتحدة أكثر من أي رئيس آخر في التاريخ الحديث.
خلال 14 شهراً، بلغ التضخم أعلى مستوياته منذ 40 عامًا. لدينا أسوأ أزمة على حدودنا في التاريخ الأمريكي. أسعار البنزين ارتفعت بنسبة 70٪. الانسحاب الكارثي من أفغانستان، وسوء التعامل مع جائحة كوفيد-19 والقائمة تطول.
وتعرض بايدن أكثر من مرة لانتقادات من الرئيس الأمريكي السابق ومنافسه في الانتخابات الأخيرة دونالد ترامب.
حيث قال ترامب في نهاية شهر مارس/ آذار الماضي: "لم يكن أسوأ خمسة رؤساء في التاريخ الأمريكي مجتمعين قد تسببوا في الضرر الذي أحدثه جو بايدن". واتهم الرئيس الحالي للولايات المتحدة بالقدرة على "قتل الحلم الأمريكي" خلال عام.