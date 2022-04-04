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أسوأ رئيس في التاريخ الأمريكي
أسوأ رئيس في التاريخ الأمريكي
قال نائب الرئيس السابق مايك بنس على قناة "فوكس نيوز" إن الرئيس جو بايدن "أضر" بالولايات المتحدة أكثر من أي رئيس آخر في التاريخ الحديث. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
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وقال بنس في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز":وتعرض بايدن أكثر من مرة لانتقادات من الرئيس الأمريكي السابق ومنافسه في الانتخابات الأخيرة دونالد ترامب. حيث قال ترامب في نهاية شهر مارس/ آذار الماضي: "لم يكن أسوأ خمسة رؤساء في التاريخ الأمريكي مجتمعين قد تسببوا في الضرر الذي أحدثه جو بايدن". واتهم الرئيس الحالي للولايات المتحدة بالقدرة على "قتل الحلم الأمريكي" خلال عام.
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أسوأ رئيس في التاريخ الأمريكي

09:44 GMT 04.04.2022 (تم التحديث: 09:48 GMT 04.04.2022)
© Sputnikأسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة
أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
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قال نائب الرئيس السابق مايك بنس على قناة "فوكس نيوز" إن الرئيس جو بايدن "أضر" بالولايات المتحدة أكثر من أي رئيس آخر في التاريخ الحديث.
وقال بنس في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز":

خلال 14 شهراً، بلغ التضخم أعلى مستوياته منذ 40 عامًا. لدينا أسوأ أزمة على حدودنا في التاريخ الأمريكي. أسعار البنزين ارتفعت بنسبة 70٪. الانسحاب الكارثي من أفغانستان، وسوء التعامل مع جائحة كوفيد-19 والقائمة تطول.

وتعرض بايدن أكثر من مرة لانتقادات من الرئيس الأمريكي السابق ومنافسه في الانتخابات الأخيرة دونالد ترامب.
حيث قال ترامب في نهاية شهر مارس/ آذار الماضي: "لم يكن أسوأ خمسة رؤساء في التاريخ الأمريكي مجتمعين قد تسببوا في الضرر الذي أحدثه جو بايدن". واتهم الرئيس الحالي للولايات المتحدة بالقدرة على "قتل الحلم الأمريكي" خلال عام.
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