https://arabic.sputniknews.com/20220404/أوباما-يعود-إلى-البيت-الأبيض-لأول-مرة-منذ-5-سنوات-1060816116.html
أوباما يعود إلى البيت الأبيض لأول مرة منذ 5 سنوات
أوباما يعود إلى البيت الأبيض لأول مرة منذ 5 سنوات
يعود الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، إلى البيت الأبيض، يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لأول مرة منذ أن ترك منصبه في 2017. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T00:49+0000
2022-04-04T00:49+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
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ونقلت "فرانس برس" عن مسؤول في البيت الأبيض قوله بأن أوباما سينضم إلى الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس، في البيت الأبيض حيث سيلقي كلمة احتفالا بنجاح قانون الرعاية الميسرة في توسيع التأمين الصحي مخفض التكلفة لملايين الأمريكيين.يشار إلى أن هذا الحدث يعد جزءا من جهود بايدن لتسليط اهتمامه على قضايا الحالة الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على الأسر الأمريكية، فعلى الرغم من أن زيادة فرص العمل ظل ثابتا منذ توليه منصبه، فإن التضخم يعتبر في أسوأ مستوياته منذ زمن بعيد.وقال البيت الأبيض إن بايدن يعتزم اتخاذ إجراءات إضافية لزيادة تعزيز قانون حماية المريض والرعاية الميسرةوتوفير مئات الدولارات شهريًا للعائلات توجه إلى رعايتهم الصحية .ومن المنتظر أن يحضر فعاليات الحدث في البيت الأبيض وزير الصحة الأمريكي كزافييه بيسيرا وأعضاء آخرون في حكومة بايدن إلى جانب الظهور الأول لأوباما منذ 5 سنوات.وكان الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، قد أعلن، في مارس/آذار الماضي، إصابته بفيروس كورونا، بعد أن جاءت نتيجة اختباراته إيجابية، ونقلت "رويترز" عن أوباما قوله، إن الاختبارات أثبتت إصابته بـ"كوفيد -19" وإن حالته الصحية على ما يرام فيما عدا حلقه.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
أوباما يعود إلى البيت الأبيض لأول مرة منذ 5 سنوات
00:49 GMT 04.04.2022 (تم التحديث: 00:50 GMT 04.04.2022) تابعنا عبر
يعود الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، إلى البيت الأبيض، يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لأول مرة منذ أن ترك منصبه في 2017.
ونقلت "فرانس برس" عن مسؤول في البيت الأبيض قوله بأن أوباما سينضم إلى الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس، في البيت الأبيض حيث سيلقي كلمة احتفالا بنجاح قانون الرعاية الميسرة في توسيع التأمين الصحي مخفض التكلفة لملايين الأمريكيين.
يشار إلى أن هذا الحدث يعد جزءا من جهود بايدن لتسليط اهتمامه على قضايا الحالة الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على الأسر الأمريكية، فعلى الرغم من أن زيادة فرص العمل ظل ثابتا منذ توليه منصبه، فإن التضخم يعتبر في أسوأ مستوياته منذ زمن بعيد.
وقال البيت الأبيض إن بايدن يعتزم اتخاذ إجراءات إضافية لزيادة تعزيز قانون حماية المريض والرعاية الميسرةوتوفير مئات الدولارات شهريًا للعائلات توجه إلى رعايتهم الصحية .
ومن المنتظر أن يحضر فعاليات الحدث في البيت الأبيض وزير الصحة الأمريكي كزافييه بيسيرا وأعضاء آخرون في حكومة بايدن إلى جانب الظهور الأول لأوباما منذ 5 سنوات.
وكان الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما
، قد أعلن، في مارس/آذار الماضي، إصابته بفيروس كورونا، بعد أن جاءت نتيجة اختباراته إيجابية، ونقلت "رويترز" عن أوباما قوله، إن الاختبارات أثبتت إصابته بـ"كوفيد -19" وإن حالته الصحية على ما يرام فيما عدا حلقه.