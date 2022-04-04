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https://arabic.sputniknews.com/20220404/إسرائيل-تسلسل-هجمات-سلاح-الجو-له-أثر-حاسم-في-منع-التموضع-الإيراني-في-سوريا-ومنع-تقوية-حزب-الله-1060845583.html
إسرائيل: تسلسل هجمات سلاح الجو له أثر حاسم في منع التموضع الإيراني في سوريا ومنع تقوية "حزب الله"
إسرائيل: تسلسل هجمات سلاح الجو له أثر حاسم في منع التموضع الإيراني في سوريا ومنع تقوية "حزب الله"
أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، مساء اليوم الإثنين، عن "إحباط تنفيذ 10 عمليات مؤكدة ضد أهداف إسرائيلية خلال الأسبوعين الماضيين". 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T19:11+0000
2022-04-04T19:11+0000
أخبار إسرائيل اليوم
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وحسب قناة I24NEWS الإسرائيلية، خلال مراسم تسلم وتسليم مناصب في قيادة سلاح الجوي الإسرائيلي؛ "قال كوخافي بشأن إلى الملف الإيراني، إن "سلاح الجو الإسرئيلي له دور رئيسي في إحباط التهديدات التي كان من المفترض أن تخترق دولة إسرائيل".وأضاف أن "تسلسل هجمات سلاح الجو له أثر حاسم في منع التموضع الإيراني في سوريا ومنع تقوية حزب الله"، متابعا: "تتمثل مهمة الجيش الإسرائيلي في بناء قوته على جميع الجبهات للفوز في يوم إصدار الأوامر، تمت إضافة العديد من المهمات إلى سلاح الجو في السنوات الأخيرة، بما في ذلك المعركة بين حربين، والاستعدادات تتسارع لتعزيز الجهوزية لتنفيذ عملية في إيران".وواصل كوخافي: "الجيش الإسرائيلي يتعامل في نفس الوقت مع ستة ساحات مختلفة"، مردفا: "سنصل إلى كل حي أو شارع أو زقاق أو منزل أو سرداب لنضع أيدينا على الإرهابيين - حسب الحاجة وباستخدام جميع الوسائل".وكان الجنرال موشيه بوغي يعالون، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، قال مؤخرا، إن الإيرانيين يعملون على محو بلاده من الخريطة.ونقلت صحيفة معاريف العبرية، عن الجنرال يعالون ما زعمه بأن الإيرانيين يعملون بجد وقوة على محو إسرائيل من الخريطة، حيث وصف إيران بأنها مصدر الإرهاب الرئيس في منطقة الشرق الأوسط.وادعى يعالون أن لإيران تأثير كبير في دول عربية في المنطقة، منها سوريا والعراق واليمن ولبنان، زاعما أن "حزب الله" يوجه أكثر من 170 ألف صاروخ نحو إسرائيل.ورأى الجنرال موشيه بوغي يعالون، رئيس الأركان ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق، أن على بلاده التحرك نحو إيران لحماية مواطنيها، بدعوى أن العقوبات لم ولن تجدي نفعا مع إيران.
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران

إسرائيل: تسلسل هجمات سلاح الجو له أثر حاسم في منع التموضع الإيراني في سوريا ومنع تقوية "حزب الله"

19:11 GMT 04.04.2022
© AFP 2022 / GIL COHEN-MAGENرئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي
رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
© AFP 2022 / GIL COHEN-MAGEN
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أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، مساء اليوم الإثنين، عن "إحباط تنفيذ 10 عمليات مؤكدة ضد أهداف إسرائيلية خلال الأسبوعين الماضيين".
وحسب قناة I24NEWS الإسرائيلية، خلال مراسم تسلم وتسليم مناصب في قيادة سلاح الجوي الإسرائيلي؛ "قال كوخافي بشأن إلى الملف الإيراني، إن "سلاح الجو الإسرئيلي له دور رئيسي في إحباط التهديدات التي كان من المفترض أن تخترق دولة إسرائيل".
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وأضاف أن "تسلسل هجمات سلاح الجو له أثر حاسم في منع التموضع الإيراني في سوريا ومنع تقوية حزب الله"، متابعا: "تتمثل مهمة الجيش الإسرائيلي في بناء قوته على جميع الجبهات للفوز في يوم إصدار الأوامر، تمت إضافة العديد من المهمات إلى سلاح الجو في السنوات الأخيرة، بما في ذلك المعركة بين حربين، والاستعدادات تتسارع لتعزيز الجهوزية لتنفيذ عملية في إيران".
وواصل كوخافي: "الجيش الإسرائيلي يتعامل في نفس الوقت مع ستة ساحات مختلفة"، مردفا: "سنصل إلى كل حي أو شارع أو زقاق أو منزل أو سرداب لنضع أيدينا على الإرهابيين - حسب الحاجة وباستخدام جميع الوسائل".
وكان الجنرال موشيه بوغي يعالون، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، قال مؤخرا، إن الإيرانيين يعملون على محو بلاده من الخريطة.
ونقلت صحيفة معاريف العبرية، عن الجنرال يعالون ما زعمه بأن الإيرانيين يعملون بجد وقوة على محو إسرائيل من الخريطة، حيث وصف إيران بأنها مصدر الإرهاب الرئيس في منطقة الشرق الأوسط.
وادعى يعالون أن لإيران تأثير كبير في دول عربية في المنطقة، منها سوريا والعراق واليمن ولبنان، زاعما أن "حزب الله" يوجه أكثر من 170 ألف صاروخ نحو إسرائيل.
ورأى الجنرال موشيه بوغي يعالون، رئيس الأركان ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق، أن على بلاده التحرك نحو إيران لحماية مواطنيها، بدعوى أن العقوبات لم ولن تجدي نفعا مع إيران.
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