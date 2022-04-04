https://arabic.sputniknews.com/20220404/إيران-ترد-على-أمريكا-لن-نترك-ملف-اغتيال-قاسم-سليماني-حتى-لو-استغرق-الأمر-سنوات-1060843101.html
إيران ترد على أمريكا: لن نترك ملف اغتيال قاسم سليماني حتى لو استغرق الأمر سنوات
إيران ترد على أمريكا: لن نترك ملف اغتيال قاسم سليماني حتى لو استغرق الأمر سنوات
قال المدعي العام الإيراني حسين جعفر منتظري، إن طهران "ستواصل متابعة ملف مقتل الجنرال قاسم سليماني بضربة جوية للجيش الأميركي حتى ينال جميع المسؤولين جزاءهم". 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T17:18+0000
2022-04-04T17:18+0000
2022-04-04T17:18+0000
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وأضح منتظري أن "الملف القضائي متعدد الأوجه، تؤثر فيه كل من الحكومة العراقية والإيرانية، ودول الهيمنة"، لافتا إلى أن "الحكومة العراقية اتخذت خطوات لكن التقدم أقل من توقعاتنا"، وذلك حسب إذاعة فردا الإيرانية.وأضاف: "لن نترك متابعة الملف حتى الانتهاء من هذه القضية، حتى لو استغرق الأمر سنوات"، لافتا إلى أن "الملف له أبعاد دولية ويستغرق وقتا".يأتي ذلك بعدما نقل موقع إذاعة "فردا" الإيرانية، عن مصدر مطلع على محادثات فيينا، قوله إن "إغلاق قضية سليماني، كان أحد شروط الحكومة الأمريكية لإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب التابعة للحكومة الأمريكية واختتام المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015".وأضاف المصدر المطلع، أن "الأجهزة الأمنية الأمريكية لديها معلومات مفصلة عن خطط طهران لاتخاذ إجراءات ضد بعض المسؤولين الحكوميين الأمريكيين السابقين المتهمين بالتورط في اغتيال قاسم سليماني"، متابعا: أنه "في مثل هذه الظروف لا يمكن الموافقة على طلب الحكومة الإيرانية بإزالة الحرس الثوري من لائحة المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة".
https://arabic.sputniknews.com/20220331/الحرس-الثوري-الإيراني-يوجه-رسالة-إلى-أمريكا-ردنا-سيكون-مدمرا-على-أدنى-خطأ-يرتكبه-الأعداء-1060695471.html
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أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران ترد على أمريكا: لن نترك ملف اغتيال قاسم سليماني حتى لو استغرق الأمر سنوات
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قال المدعي العام الإيراني حسين جعفر منتظري، إن طهران "ستواصل متابعة ملف مقتل الجنرال قاسم سليماني بضربة جوية للجيش الأميركي حتى ينال جميع المسؤولين جزاءهم".
وأضح منتظري أن "الملف القضائي متعدد الأوجه، تؤثر فيه كل من الحكومة العراقية والإيرانية، ودول الهيمنة"، لافتا إلى أن "الحكومة العراقية اتخذت خطوات لكن التقدم أقل من توقعاتنا"، وذلك حسب إذاعة فردا الإيرانية
.
وأضاف: "لن نترك متابعة الملف حتى الانتهاء من هذه القضية، حتى لو استغرق الأمر سنوات"، لافتا إلى أن "الملف له أبعاد دولية ويستغرق وقتا".
يأتي ذلك بعدما نقل موقع إذاعة "فردا" الإيرانية، عن مصدر مطلع على محادثات فيينا، قوله إن "إغلاق قضية سليماني، كان أحد شروط الحكومة الأمريكية لإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب التابعة للحكومة الأمريكية واختتام المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015".
وأضاف المصدر المطلع، أن "الأجهزة الأمنية الأمريكية لديها معلومات مفصلة عن خطط طهران لاتخاذ إجراءات ضد بعض المسؤولين الحكوميين الأمريكيين السابقين المتهمين بالتورط في اغتيال قاسم سليماني"، متابعا: أنه "في مثل هذه الظروف لا يمكن الموافقة على طلب الحكومة الإيرانية بإزالة الحرس الثوري من لائحة المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة".