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https://arabic.sputniknews.com/20220404/استقالة-وزير-خارجية-جورجيا-ديفيد-زالكالياني--1060822395.html
استقالة وزير خارجية جورجيا ديفيد زالكالياني
استقالة وزير خارجية جورجيا ديفيد زالكالياني
قدم وزير الخارجية الجورجي ديفيد زلكالياني استقالته، وتم تعيين الرئيس السابق للإدارة الحكومية إيليا دارشياشفيلي محله. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
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العالم
جورجيا
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وتم الإعلن عن استقالة زلكالياني، اليوم الاثنين 4 أبريل/ نيسان، من قبل رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي.وقال غاريباشفيلي "تم تعيين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، سفيرا فوق العادة ومفوضا لجورجيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية.وشكر رئيس الوزارء زلكالياني قائلا "أود أن أشكر السيد ديفيد على العمل المنجز. يتمتع السيد ديفيد بخبرة واسعة. خدم بلادنا ووزارته الخاصة لمدة 30 عاما، وشارك تقريبا في جميع القرارات الهامة ".
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العالم, جورجيا

استقالة وزير خارجية جورجيا ديفيد زالكالياني

08:50 GMT 04.04.2022
© Sputnik . Dominic Buten / الذهاب إلى بنك الصوردافيد زلكالياني، وزير خارجية جورجيا السابق
دافيد زلكالياني، وزير خارجية جورجيا السابق - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
© Sputnik . Dominic Buten
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قدم وزير الخارجية الجورجي ديفيد زلكالياني استقالته، وتم تعيين الرئيس السابق للإدارة الحكومية إيليا دارشياشفيلي محله.
وتم الإعلن عن استقالة زلكالياني، اليوم الاثنين 4 أبريل/ نيسان، من قبل رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي.
وقال غاريباشفيلي "تم تعيين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، سفيرا فوق العادة ومفوضا لجورجيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
وشكر رئيس الوزارء زلكالياني قائلا "أود أن أشكر السيد ديفيد على العمل المنجز. يتمتع السيد ديفيد بخبرة واسعة. خدم بلادنا ووزارته الخاصة لمدة 30 عاما، وشارك تقريبا في جميع القرارات الهامة ".
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