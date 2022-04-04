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اشتباك مسلح عنيف شمالي لبنان والجيش يتدخل... فيديو
اشتباك مسلح عنيف شمالي لبنان والجيش يتدخل... فيديو
وقع اشتباك مسلح بين عائلتين بعد ظهر اليوم الاثنين 4 نيسان/أبريل، في منطقة التبانة بمدينة طرابلس شمال لبنان أسفر عنه عدد من القتلى والجرحى. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T18:32+0000
2022-04-04T19:10+0000
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وتطور الإشكال بشكل عنيف حيث استخدمت فيه الأسلحة الرشاشة بشكل كبير بالإضافة إلى القنابل مما أدى إلى ضرر كبير في الممتلكات الخاصة من منازل وسيارات.وأفاد مصدر خاص لـ"سبوتنيك" عن سقوط "قتيلين أحدهما طفل بالإضافة إلى 5 جرحى"، وأضاف أن الإشكال شهد عمليات حرق ممتلكات متبادلة.واستطاع الجيش اللبناني أن يدخل إلى مكان الاشتباك ويضبط الأمن بعد عدة ساعات متواصلة من العنف.وترتفع معدلات الجريمة في لبنان خلال السنوات الأخيرة، ويكاد لا يمر يوم دون وقوع حادث أمني، الأمر الذي يثير استياء المواطنين في ظل غياب خطة أمنية للدولة اللبنانية، وانتشار سلاح متفلت يبث الرعب والموت بين الناس.
https://arabic.sputniknews.com/20220404/حاكم-مصرف-لبنان-الأنباء-حول-إفلاس-المصرف-المركزي-غير-صحيحة-1060841729.html
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العالم العربي, تقارير سبوتنيك

اشتباك مسلح عنيف شمالي لبنان والجيش يتدخل... فيديو

18:32 GMT 04.04.2022 (تم التحديث: 19:10 GMT 04.04.2022)
© AP Photo / Hussein Malla الشرطة اللبنانية تنزل إلى الشوراع خلال احتجاجات مناهضة للحكومة للبنانية وأعمال شغب في مدينة طرابلس، لبنان 28 أبريل 2020
 الشرطة اللبنانية تنزل إلى الشوراع خلال احتجاجات مناهضة للحكومة للبنانية وأعمال شغب في مدينة طرابلس، لبنان 28 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
© AP Photo / Hussein Malla
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وقع اشتباك مسلح بين عائلتين بعد ظهر اليوم الاثنين 4 نيسان/أبريل، في منطقة التبانة بمدينة طرابلس شمال لبنان أسفر عنه عدد من القتلى والجرحى.
وتطور الإشكال بشكل عنيف حيث استخدمت فيه الأسلحة الرشاشة بشكل كبير بالإضافة إلى القنابل مما أدى إلى ضرر كبير في الممتلكات الخاصة من منازل وسيارات.
وأفاد مصدر خاص لـ"سبوتنيك" عن سقوط "قتيلين أحدهما طفل بالإضافة إلى 5 جرحى"، وأضاف أن الإشكال شهد عمليات حرق ممتلكات متبادلة.
واستطاع الجيش اللبناني أن يدخل إلى مكان الاشتباك ويضبط الأمن بعد عدة ساعات متواصلة من العنف.
وترتفع معدلات الجريمة في لبنان خلال السنوات الأخيرة، ويكاد لا يمر يوم دون وقوع حادث أمني، الأمر الذي يثير استياء المواطنين في ظل غياب خطة أمنية للدولة اللبنانية، وانتشار سلاح متفلت يبث الرعب والموت بين الناس.
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