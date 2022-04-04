https://arabic.sputniknews.com/20220404/اكتشاف-مطبوعات-حجرية-في-موسكو-تحمل-نقوشا-من-القرنين-الـ19-والـ20-1060839209.html
اكتشاف مطبوعات حجرية في موسكو تحمل نقوشا من القرنين الـ19 والـ20
اكتشاف مطبوعات حجرية في موسكو تحمل نقوشا من القرنين الـ19 والـ20
اكتشف علماء الآثار في روسيا مطبوعات حجرية تحمل علامات تجارية من القرنين التاسع عشر والعشرين، في مطبعة قديمة كانت تقع في منطقة "ستارومنترو لين" في موسكو. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T15:30+0000
2022-04-04T15:30+0000
2022-04-04T15:30+0000
علوم
مجتمع
روسيا
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وقدم البحث الأثري المنفذ في المنطقة مجموعة كاملة من أحجار الطباعة الفريدة من القرنين التاسع عشر والعشرين.وتعتبر هذه الأحجار عبارة عن 9 لوحات تم استخدامها لإنشاء منتجات مطبوعة، أو لصنع أغلفة لبعض المواد أو للترويج للمنتجات، مثل الشوكولاتة والكولونيا وأحمر الشفاه والخضار المعلبة والمشروبات الكحولية وكريمات التجميل، حيث توجد على كل حجرة طباعة علامة تجارية كانت مشهورة في ذلك الوقت.وبحسب موقع "mos" الروسي، فإنه من المعروف أنه في منتصف القرن العشرين، كانت توجد دار طباعة في تلك المنطقة إلى جانب مستودع ومرآب، حيث يعتقد الخبراء أن هذه المطبعة قدمت خدمات طباعية في تلك الحقبة.ومن بين المكتشفات لوحات عليها مطبوعات "شوكولا" و"برتقالي" و"مشمش" و"كرز" و"شاي رقم 7". بالإضافة إلى ذلك، يمكن مشاهدة مطبوعات "دار مارينسكي التجارية"، وشركة "الفودكا البخارية والتقطير"، وكذلك اسم منتجاتها "هينايا فودكا" وخصائصها أيضا.كما تم العثور على أحجار طباعية باللغة البولندية والروسية والإنجليزية والفرنسية، كما تتضمن المطبوعات الحجرية ختم الجمعية الإمبراطورية لمحبي العلوم الاجتماعية، التي تأسست عام 1863. وحجر آخر يحمل اسم ورموز المعرض العالمي في باريس، الذي أقيم عام 1900 (المعرض العالمي 1900).وبعض الأختام مخصصة للعلامات التجارية للأطعمة المعلبة، مثل "خلطة بيكولي"، "أول إنتاج للطهي الحرفي للأطعمة المعلبة المنكهة"، و"كارنيشونز".وتعتبر الطباعة الحجرية هي نوع من الرسومات المطبوعة، وتعتمد في مبدأ عملها على عكس النقش، ومن ثم الطباعة المسطحة، حيث يتم نقل حبر الطباعة عن طريق الضغط من لوح طباعة مسطح إلى ورق.وظهرت الطباعة الحجرية في نهاية القرن الثامن عشر، وكانت تقنية طباعة جديدة بشكل أساسي بعد اختراع النقوش الخشبية في القرن الخامس عشر. اكتسبت الطباعة الحجرية شعبية كبيرة في القرن العشرين، واعتبر أيضا نوعا مستقلا من فن الغرافيك.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
علوم, مجتمع, روسيا
اكتشاف مطبوعات حجرية في موسكو تحمل نقوشا من القرنين الـ19 والـ20
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اكتشف علماء الآثار في روسيا مطبوعات حجرية تحمل علامات تجارية من القرنين التاسع عشر والعشرين، في مطبعة قديمة كانت تقع في منطقة "ستارومنترو لين" في موسكو.
وقدم البحث الأثري المنفذ في المنطقة مجموعة كاملة من أحجار الطباعة الفريدة من القرنين التاسع عشر والعشرين.
وتعتبر هذه الأحجار عبارة عن 9 لوحات تم استخدامها لإنشاء منتجات مطبوعة، أو لصنع أغلفة لبعض المواد أو للترويج للمنتجات، مثل الشوكولاتة والكولونيا وأحمر الشفاه والخضار المعلبة والمشروبات الكحولية وكريمات التجميل، حيث توجد على كل حجرة طباعة علامة تجارية كانت مشهورة في ذلك الوقت.
وبحسب موقع "mos" الروسي
، فإنه من المعروف أنه في منتصف القرن العشرين، كانت توجد دار طباعة في تلك المنطقة إلى جانب مستودع ومرآب، حيث يعتقد الخبراء أن هذه المطبعة قدمت خدمات طباعية في تلك الحقبة.
وقال أليكسي يميليانوف، رئيس إدارة التراث الثقافي في موسكو: "خلال أعمال التنقيب الأثرية، تم العثور على أجزاء حجرية من المطبوعات الحجرية التي تعود إلى مطلع القرنين التاسع عشر والعشرين... تم العثور على أكثر من 100 قطعة من اللوحات الحجرية ذات الطوابع المختلفة".
ومن بين المكتشفات لوحات عليها مطبوعات "شوكولا" و"برتقالي" و"مشمش" و"كرز" و"شاي رقم 7". بالإضافة إلى ذلك، يمكن مشاهدة مطبوعات "دار مارينسكي التجارية"، وشركة "الفودكا البخارية والتقطير"، وكذلك اسم منتجاتها "هينايا فودكا" وخصائصها أيضا.
كما تم العثور على أحجار طباعية باللغة البولندية والروسية والإنجليزية والفرنسية، كما تتضمن المطبوعات الحجرية ختم الجمعية الإمبراطورية لمحبي العلوم الاجتماعية، التي تأسست عام 1863. وحجر آخر يحمل اسم ورموز المعرض العالمي في باريس، الذي أقيم عام 1900 (المعرض العالمي 1900).
كما عثر على لوحة ليثوغرافية مع طوابع متعددة الألوان لملصقات أحمر الشفاه أنتجتها شراكة "Rallen"، كما تضمنت المطبوعات إشارات للمواصفات فنية للألوان لكل واحدة منها.
وبعض الأختام مخصصة للعلامات التجارية للأطعمة المعلبة، مثل "خلطة بيكولي"، "أول إنتاج للطهي الحرفي للأطعمة المعلبة المنكهة"، و"كارنيشونز".
وتعتبر الطباعة الحجرية هي نوع من الرسومات المطبوعة، وتعتمد في مبدأ عملها على عكس النقش، ومن ثم الطباعة المسطحة، حيث يتم نقل حبر الطباعة عن طريق الضغط من لوح طباعة مسطح إلى ورق.
تعتمد الطباعة الحجرية على عملية فيزيائية وكيميائية، والتي تتضمن الحصول على انطباع من سطح حجر خاص بالطباعة الحجرية، والذي يكتسب، بسبب المعالجة المناسبة، خاصية قبول طلاء خاص في بعض المناطق فقط، ومنع التصاق الحبر في مناطق أخرى.
وظهرت الطباعة الحجرية في نهاية القرن الثامن عشر، وكانت تقنية طباعة جديدة بشكل أساسي بعد اختراع النقوش الخشبية في القرن الخامس عشر. اكتسبت الطباعة الحجرية شعبية كبيرة في القرن العشرين، واعتبر أيضا نوعا مستقلا من فن الغرافيك.