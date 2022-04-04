https://arabic.sputniknews.com/20220404/الآليات-العسكرية-تتحول-إلى-خردة-في-أوكرانيا-1060816944.html
الآليات العسكرية تتحول إلى خردة في أوكرانيا
الآليات العسكرية تتحول إلى خردة في أوكرانيا
لفت عضو في البرلمان الأوكراني اهتمام مستخدمي موقع "تيليغرام" إلى أن جميع المنشآت النفطية الكبيرة تقريبا في أوكرانيا تعرضت لضربات صاروخية. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T04:59+0000
2022-04-04T04:59+0000
2022-04-04T05:23+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وأخيرا تم تدمير مصنعين كبيرين لتكرير النفط يقعان في مدينتي كريمينتشوغ وأوديسا.ويرى إيليا كيفا الذي أسقطت السلطة الأوكرانية عضويته في البرلمان بطريقة غير مشروعة قبل أيام، أن الضربات الصاروخية التي تستهدف المنشآت النفطية الأوكرانية الكبرى قد تؤدي دورا رئيسيا في تدمير قدرة الجيش الأوكراني القتالية، مشيرا إلى أن الجيش الأوكراني بدأ يواجه نقصا في الوقود الضروري لآلياته ومعداته:ومصنعا تكرير النفط في كريمينتشوغ وأوديسا تم تدميرهما في أوائل ابريل/نيسان حينما رمتهما وحدات من القوات المسلحة الروسية بالصواريخ في إطار جهودها المبذولة لإفقاد قوات نظام الحكم الأوكراني القدرة على مواصلة أعمالها الإجرامية التي تودي بحياة الناس في منطقة دونباس حيث تسعى جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان إلى تحرير أراضيهما من قوات نظام الحكم الأوكراني.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الآليات العسكرية تتحول إلى خردة في أوكرانيا
04:59 GMT 04.04.2022 (تم التحديث: 05:23 GMT 04.04.2022) تابعنا عبر
لفت عضو في البرلمان الأوكراني اهتمام مستخدمي موقع "تيليغرام" إلى أن جميع المنشآت النفطية الكبيرة تقريبا في أوكرانيا تعرضت لضربات صاروخية.
وأخيرا تم تدمير مصنعين كبيرين لتكرير النفط يقعان في مدينتي كريمينتشوغ وأوديسا.
ويرى
إيليا كيفا الذي أسقطت السلطة الأوكرانية عضويته في البرلمان بطريقة غير مشروعة قبل أيام، أن الضربات الصاروخية التي تستهدف المنشآت النفطية الأوكرانية الكبرى قد تؤدي دورا رئيسيا في تدمير قدرة الجيش الأوكراني القتالية، مشيرا إلى أن الجيش الأوكراني بدأ يواجه نقصا في الوقود الضروري لآلياته ومعداته:
ولذلك فإن آليات الجيش الأوكراني المدرعة تتحول إلى خردة وهو ما ينبئ بقرب هزيمة واستسلام نظام الحكم الذي يرأسه زيلينسكي.
ومصنعا تكرير النفط في كريمينتشوغ وأوديسا تم تدميرهما في أوائل ابريل/نيسان حينما رمتهما وحدات من القوات المسلحة الروسية بالصواريخ في إطار جهودها المبذولة لإفقاد قوات نظام الحكم الأوكراني القدرة على مواصلة أعمالها الإجرامية التي تودي بحياة الناس في منطقة دونباس حيث تسعى جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان إلى تحرير أراضيهما من قوات نظام الحكم الأوكراني.