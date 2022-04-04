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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220404/الآليات-العسكرية-تتحول-إلى-خردة-في-أوكرانيا-1060816944.html
الآليات العسكرية تتحول إلى خردة في أوكرانيا
الآليات العسكرية تتحول إلى خردة في أوكرانيا
لفت عضو في البرلمان الأوكراني اهتمام مستخدمي موقع "تيليغرام" إلى أن جميع المنشآت النفطية الكبيرة تقريبا في أوكرانيا تعرضت لضربات صاروخية. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T04:59+0000
2022-04-04T05:23+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وأخيرا تم تدمير مصنعين كبيرين لتكرير النفط يقعان في مدينتي كريمينتشوغ وأوديسا.ويرى إيليا كيفا الذي أسقطت السلطة الأوكرانية عضويته في البرلمان بطريقة غير مشروعة قبل أيام، أن الضربات الصاروخية التي تستهدف المنشآت النفطية الأوكرانية الكبرى قد تؤدي دورا رئيسيا في تدمير قدرة الجيش الأوكراني القتالية، مشيرا إلى أن الجيش الأوكراني بدأ يواجه نقصا في الوقود الضروري لآلياته ومعداته:ومصنعا تكرير النفط في كريمينتشوغ وأوديسا تم تدميرهما في أوائل ابريل/نيسان حينما رمتهما وحدات من القوات المسلحة الروسية بالصواريخ في إطار جهودها المبذولة لإفقاد قوات نظام الحكم الأوكراني القدرة على مواصلة أعمالها الإجرامية التي تودي بحياة الناس في منطقة دونباس حيث تسعى جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان إلى تحرير أراضيهما من قوات نظام الحكم الأوكراني.
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رصد عسكري

الآليات العسكرية تتحول إلى خردة في أوكرانيا

04:59 GMT 04.04.2022 (تم التحديث: 05:23 GMT 04.04.2022)
© REUTERS / Gleb Garanichالجيش الأوكراني في بلدة أفدييفكا
الجيش الأوكراني في بلدة أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
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لفت عضو في البرلمان الأوكراني اهتمام مستخدمي موقع "تيليغرام" إلى أن جميع المنشآت النفطية الكبيرة تقريبا في أوكرانيا تعرضت لضربات صاروخية.
وأخيرا تم تدمير مصنعين كبيرين لتكرير النفط يقعان في مدينتي كريمينتشوغ وأوديسا.
ويرى إيليا كيفا الذي أسقطت السلطة الأوكرانية عضويته في البرلمان بطريقة غير مشروعة قبل أيام، أن الضربات الصاروخية التي تستهدف المنشآت النفطية الأوكرانية الكبرى قد تؤدي دورا رئيسيا في تدمير قدرة الجيش الأوكراني القتالية، مشيرا إلى أن الجيش الأوكراني بدأ يواجه نقصا في الوقود الضروري لآلياته ومعداته:
ولذلك فإن آليات الجيش الأوكراني المدرعة تتحول إلى خردة وهو ما ينبئ بقرب هزيمة واستسلام نظام الحكم الذي يرأسه زيلينسكي.
ومصنعا تكرير النفط في كريمينتشوغ وأوديسا تم تدميرهما في أوائل ابريل/نيسان حينما رمتهما وحدات من القوات المسلحة الروسية بالصواريخ في إطار جهودها المبذولة لإفقاد قوات نظام الحكم الأوكراني القدرة على مواصلة أعمالها الإجرامية التي تودي بحياة الناس في منطقة دونباس حيث تسعى جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان إلى تحرير أراضيهما من قوات نظام الحكم الأوكراني.
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Военнослужащие Народной милиции ДНР на боевой машине пехоты БМП-3 патрулируют улицы Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ40 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:27 GMT
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