https://arabic.sputniknews.com/20220404/الأمم-المتحدة-مقتل-أكثر-من-1400-مدني-جراء-المعارك-الجارية-بأوكرانيا-1060816485.html
الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 1400 مدني جراء المعارك الجارية بأوكرانيا
الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 1400 مدني جراء المعارك الجارية بأوكرانيا
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن أكثر من 1400 شخص قُتلوا وأُصيب أكثر من ألفي شخص بسبب القتال في أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط الماضي وحتى 2... 04.04.2022, سبوتنيك عربي
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موسكو - سبوتنيك. وقالت المفوضية في بيان: "منذ 24 فبراير 2022 وحتى 2 أبريل 2022، سجل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وفاة وإصابة 3455 شخصا بين صفوف المدنيين".وأوضحت المفوضية أنها رصدت وفاة 1417 شخصا، و2038 مصابا خلال الأعمال القتالية في أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي.وحسب البيان، فإن من بين القتلى 201 سيدة، و22 فتاة و40 طفلا، بالإضافة إلى 59 آخرين لم يتم تحديد جنسهم.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 1400 مدني جراء المعارك الجارية بأوكرانيا
02:49 GMT 04.04.2022 (تم التحديث: 02:50 GMT 04.04.2022) تابعنا عبر
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن أكثر من 1400 شخص قُتلوا وأُصيب أكثر من ألفي شخص بسبب القتال في أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط الماضي وحتى 2 أبريل/نيسان الجاري.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت المفوضية في بيان: "منذ 24 فبراير 2022 وحتى 2 أبريل 2022، سجل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وفاة وإصابة 3455 شخصا بين صفوف المدنيين".
وأوضحت المفوضية أنها رصدت وفاة 1417 شخصا، و2038 مصابا خلال الأعمال القتالية في أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي.
وحسب البيان، فإن من بين القتلى 201 سيدة، و22 فتاة و40 طفلا، بالإضافة إلى 59 آخرين لم يتم تحديد جنسهم.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية
.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.