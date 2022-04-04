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https://arabic.sputniknews.com/20220404/التضخم-في-تركيا-يقفز-لأعلى-مستوى-في-20-عاما-مع-ارتفاع-أسعار-الطاقة-1060834718.html
التضخم في تركيا يقفز لأعلى مستوى في 20 عاما مع ارتفاع أسعار الطاقة
التضخم في تركيا يقفز لأعلى مستوى في 20 عاما مع ارتفاع أسعار الطاقة
أفادت بيانات اليوم الاثنين بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا قفز إلى أعلى مستوى في 20 عاما عند 61.14 في المئة في مارس/ آذار، مدفوعا بارتفاع أسعار... 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T13:55+0000
2022-04-04T13:55+0000
اقتصاد
أخبار تركيا اليوم
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ويتزايد معدل التضخم منذ الخريف الماضي عندما هوت الليرة بعد أن بدأ البنك المركزي دورة تيسير نقدي طالما سعى إليها الرئيس رجب طيب أردوغان شملت خفض أسعار الفائدة 500 نقطة أساس.وعلى أساس شهري، قال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 5.46 في المئة، وذلك مقارنة مع مسح أجرته "رويترز" توقع ارتفاعا شهريا نسبته 5.7 في المئة وسنويا عند 61.5 في المئة.وكان لبيانات التضخم تأثير ضئيل على الليرة التي تراجعت 0.1 في المئة مقابل الدولار إلى 14.71. وهبطت الليرة 44 في المئة أمام الدولار في 2021 وفقدت 10 في المئة أخرى من قيمتها هذا العام.كان الارتفاع الشهري في تضخم أسعار المستهلكين مدفوعا بتكلفة النقل التي تشمل أسعار البنزين، والمواد المتعلقة بالتعليم مثل الكتب المدرسية والرسوم المدرسية التي ارتفعت بنسبة 13.29 و6.55 في المئة على التوالي.وقالت الحكومة إن التضخم سينخفض مع برنامجها الاقتصادي الجديد، الذي يعطي الأولوية لخفض أسعار الفائدة لتعزيز الإنتاج والصادرات ويهدف إلى تحقيق فائض في حساب المعاملات الجارية. وقال مسؤولون حكوميون إن التضخم سينزل إلى أقل من 10 في المئة العام المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220317/البنك-المركزي-التركي-يبقي-سعر-الفائدة-عند-14-للشهر-الثالث-على-التوالي-1060020741.html
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اقتصاد, أخبار تركيا اليوم

التضخم في تركيا يقفز لأعلى مستوى في 20 عاما مع ارتفاع أسعار الطاقة

13:55 GMT 04.04.2022
© REUTERS / Murad Sezerالليرة التركية
الليرة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
© REUTERS / Murad Sezer
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أفادت بيانات اليوم الاثنين بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا قفز إلى أعلى مستوى في 20 عاما عند 61.14 في المئة في مارس/ آذار، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأولية في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وهو ما يضاعف أثر انهيار الليرة أواخر العام الماضي.
ويتزايد معدل التضخم منذ الخريف الماضي عندما هوت الليرة بعد أن بدأ البنك المركزي دورة تيسير نقدي طالما سعى إليها الرئيس رجب طيب أردوغان شملت خفض أسعار الفائدة 500 نقطة أساس.

وعلى أساس شهري، قال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 5.46 في المئة، وذلك مقارنة مع مسح أجرته "رويترز" توقع ارتفاعا شهريا نسبته 5.7 في المئة وسنويا عند 61.5 في المئة.

وكان لبيانات التضخم تأثير ضئيل على الليرة التي تراجعت 0.1 في المئة مقابل الدولار إلى 14.71. وهبطت الليرة 44 في المئة أمام الدولار في 2021 وفقدت 10 في المئة أخرى من قيمتها هذا العام.

كان الارتفاع الشهري في تضخم أسعار المستهلكين مدفوعا بتكلفة النقل التي تشمل أسعار البنزين، والمواد المتعلقة بالتعليم مثل الكتب المدرسية والرسوم المدرسية التي ارتفعت بنسبة 13.29 و6.55 في المئة على التوالي.

وقالت الحكومة إن التضخم سينخفض مع برنامجها الاقتصادي الجديد، الذي يعطي الأولوية لخفض أسعار الفائدة لتعزيز الإنتاج والصادرات ويهدف إلى تحقيق فائض في حساب المعاملات الجارية. وقال مسؤولون حكوميون إن التضخم سينزل إلى أقل من 10 في المئة العام المقبل.
الليرة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
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