https://arabic.sputniknews.com/20220404/الحكومة-البريطانية-تنفي-تغريم-جونسون-بسبب-خرق-قيود-كورونا-1060828694.html
الحكومة البريطانية تنفي تغريم جونسون بسبب خرق قيود كورونا
الحكومة البريطانية تنفي تغريم جونسون بسبب خرق قيود كورونا
نفت الحكومة البريطانية تغريم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، على خلفية انتهاك تدابير مواجهة فيروس كورونا. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T11:42+0000
2022-04-04T11:42+0000
2022-04-04T11:42+0000
بريطانيا
فيروس كورونا
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ونقلت "رويترز" عن متحدث باسم جونسون، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء البريطاني لم يتسلم غرامة من الشرطة تتعلق بمخالفة قيود كورونا.بدأت الشرطة إصدار غرامات بعد حصولها على أدلة من تحقيق داخلي حكومي في حفلات أقيمت أثناء الإغلاق في مكتب جونسون بمقر الحكومة.لا زالت هناك سبع فعاليات قيد التحقيق وسط توقعات بإصدار المزيد من الغرامات.وفي الشهر الماضي، كان متحدث باسم جونسون، قد نفى أن يكون رئيس الوزراء قد صدر بحقه أي غرامة بشأن انتهاك قيود "كوفيد-19".جاء ذلك بعدما أكدت الشرطة البريطانية، أن 20 غرامة تم فرضها بسبب التجمعات التي حدثت في دواننغ ستريت وقت فرض قيود كورونا بمشاركة جونسون.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/هجوم-لاذع-على-جونسون-بسبب-وقوفه-بشكل-محرج-أثناء-تصافح-قادة-الناتو-فيديو-1060429828.html
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بريطانيا, فيروس كورونا
الحكومة البريطانية تنفي تغريم جونسون بسبب خرق قيود كورونا
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نفت الحكومة البريطانية تغريم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، على خلفية انتهاك تدابير مواجهة فيروس كورونا.
ونقلت "رويترز" عن متحدث باسم جونسون، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء البريطاني
لم يتسلم غرامة من الشرطة تتعلق بمخالفة قيود كورونا.
بدأت الشرطة إصدار غرامات بعد حصولها على أدلة من تحقيق داخلي حكومي في حفلات أقيمت أثناء الإغلاق في مكتب جونسون بمقر الحكومة.
لا زالت هناك سبع فعاليات قيد التحقيق وسط توقعات بإصدار المزيد من الغرامات.
وفي الشهر الماضي، كان متحدث باسم جونسون، قد نفى أن يكون رئيس الوزراء قد صدر بحقه أي غرامة بشأن انتهاك قيود "كوفيد-19".
جاء ذلك بعدما أكدت الشرطة البريطانية، أن 20 غرامة تم فرضها بسبب التجمعات التي حدثت في دواننغ ستريت وقت فرض قيود كورونا بمشاركة جونسون.