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https://arabic.sputniknews.com/20220404/الحكيم-الحوار-الإيراني-السعودي-والخليجي-السوري-والاتفاق-النووي-سيعززون-السلام-الإقليمي-1060838928.html
الحكيم: الحوار الإيراني السعودي والخليجي السوري والاتفاق النووي سيعززون السلام الإقليمي
الحكيم: الحوار الإيراني السعودي والخليجي السوري والاتفاق النووي سيعززون السلام الإقليمي
أكد زعيم تيار الحكمة في العراق عمار الحكيم، اليوم الاثنين، أن "إبرام الاتفاق النووي الإيراني، ونجاح الحوار الإيراني السعودي، والخليجي السوري، كلها خطوات ستعزز... 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T15:18+0000
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وقال الحكيم، خلال استضافته في برنامج "بالثلاثة" على قناة الشرقية، إن "العراق جزء من منظومة إقليمية ودولية، يؤثر ويتأثر بها، وهناك تحولات إقليمية ودولية لها إنعكاساتها الإيجابية على المنطقة وأمنها بشكل عام، والعراق ليس إستثناء، فإذا أبرم الاتفاق النووي الإيراني، ونجح الحوار الإيراني السعودي،والخليجي السوري، هذه كلها خطوات ستعزز السلام الإقليمي".وأضاف: "أنا لا أتحدث عن تدخلات خارجية، بل عن واقع عراقي يؤثر ويتأثر ويتفاعل مع بيئته الإقليمية كما هو حال البلدان الأخرى"، متابعا: "قناعتي أن حكومة يغيب عنها الإطار أو التيار الصدري لا يمكن لها تحقيق الاستقرار".وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد كشف للمرة الأولى، في مايو/ أيار 2021، عن استضافة بلاده أكثر من جولة حوار مباشرة بين السعودية وإيران.وانقطعت العلاقات بين البلدين في 2016، بعدما اقتحم محتجون السفارة والقنصلية السعودية في إيران، احتجاجا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر النمر بعد إدانته بتهمة الإرهاب.وتسود خلافات عميقة بين طهران والرياض في العديد من الملفات بما في ذلك الملف اليمني، حيث تقود السعودية تحالفا عسكرية لدعم القوات الحكومية في مواجهة جماعة "أنصار الله" المتهمة بتلقي دعم إيراني والتي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
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أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, أخبار العراق اليوم

الحكيم: الحوار الإيراني السعودي والخليجي السوري والاتفاق النووي سيعززون السلام الإقليمي

15:18 GMT 04.04.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYEرئيس تيار الحكمة في العراق عمار الحكيم
رئيس تيار الحكمة في العراق عمار الحكيم - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYE
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أكد زعيم تيار الحكمة في العراق عمار الحكيم، اليوم الاثنين، أن "إبرام الاتفاق النووي الإيراني، ونجاح الحوار الإيراني السعودي، والخليجي السوري، كلها خطوات ستعزز السلام الإقليمي".
وقال الحكيم، خلال استضافته في برنامج "بالثلاثة" على قناة الشرقية، إن "العراق جزء من منظومة إقليمية ودولية، يؤثر ويتأثر بها، وهناك تحولات إقليمية ودولية لها إنعكاساتها الإيجابية على المنطقة وأمنها بشكل عام، والعراق ليس إستثناء، فإذا أبرم الاتفاق النووي الإيراني، ونجح الحوار الإيراني السعودي،والخليجي السوري، هذه كلها خطوات ستعزز السلام الإقليمي".
وأضاف: "أنا لا أتحدث عن تدخلات خارجية، بل عن واقع عراقي يؤثر ويتأثر ويتفاعل مع بيئته الإقليمية كما هو حال البلدان الأخرى"، متابعا: "قناعتي أن حكومة يغيب عنها الإطار أو التيار الصدري لا يمكن لها تحقيق الاستقرار".
وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد كشف للمرة الأولى، في مايو/ أيار 2021، عن استضافة بلاده أكثر من جولة حوار مباشرة بين السعودية وإيران.
وانقطعت العلاقات بين البلدين في 2016، بعدما اقتحم محتجون السفارة والقنصلية السعودية في إيران، احتجاجا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر النمر بعد إدانته بتهمة الإرهاب.
وتسود خلافات عميقة بين طهران والرياض في العديد من الملفات بما في ذلك الملف اليمني، حيث تقود السعودية تحالفا عسكرية لدعم القوات الحكومية في مواجهة جماعة "أنصار الله" المتهمة بتلقي دعم إيراني والتي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
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