https://arabic.sputniknews.com/20220404/الخارجية-الروسية-بريطانيا-لم-توافق-على-عقد-اجتماع-خاص-في-مجلس-الأمن-لبحث-الوضع-في-بوتشا-الأوكرانية-1060823042.html
الخارجية الروسية: بريطانيا رفضت عقد اجتماع خاص في مجلس الأمن لبحث الوضع في بوتشا الأوكرانية
الخارجية الروسية: بريطانيا رفضت عقد اجتماع خاص في مجلس الأمن لبحث الوضع في بوتشا الأوكرانية
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بريطانيا رفضت عقد اجتماع خاص في مجلس الأمن لبحث الوضع في مدينة بوتشا الأوكرانية. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T09:01+0000
2022-04-04T09:01+0000
2022-04-04T09:08+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1059369791_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_9fff65c2d396cdaaec8c02aa0f333804.jpg
وكتبت زاخاروفا على صفحتها الشخصية على منصة "تلغرام": "بالأمس في أسوأ تقليد بريطاني رفضت بريطانيا التي تترأس مجلس الأمن الدولي على عقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن الوضع في مدينة بوتشا الأوكرانية".وأضافت زاخاروفا قائلة: "ستطالب روسيا اليوم مرة أخرى بانعقاد مجلس الأمن الدولي بشأن الاستفزازات الإجرامية للجيش الأوكراني والمتطرفين في هذه المدينة".يُذكر أن وزارة الدفاع الروسية، فندت في وقت سابق الاتهامات التي وجهتها السلطات الأوكرانية إلى القوات الروسية بارتكاب "جرائم حرب" في مدينة بوتشا قرب كييف.وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان الأحد، إنه "خلال الفترة التي كانت فيها مدينة بوتشا تحت سيطرة القوات الروسية لم يتعرض أي مدني لأذى، وسكان المدينة كان مسموحًا لهم بمغادرتها باتجاه الشمال".وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن "القوات الأوكرانية قصفت الضواحي الجنوبية لمدينة بوتشا بما فيها المناطق السكنية بأعيرة كبيرة من قذائف المدافع والدبابات وراجمات الصواريخ، ما الوحدات الروسية فغادرت بوتشا كليا في 30 آذار/مارس وتم نشر أدلة الجرائم المزعومة بعد 4 أيام فقط من مغادرتها".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1059369791_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_6211d1069548b07009cae85f99702382.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الخارجية الروسية: بريطانيا رفضت عقد اجتماع خاص في مجلس الأمن لبحث الوضع في بوتشا الأوكرانية
09:01 GMT 04.04.2022 (تم التحديث: 09:08 GMT 04.04.2022) تابعنا عبر
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بريطانيا رفضت عقد اجتماع خاص في مجلس الأمن لبحث الوضع في مدينة بوتشا الأوكرانية.
وكتبت زاخاروفا على صفحتها الشخصية على منصة "تلغرام": "بالأمس في أسوأ تقليد بريطاني رفضت بريطانيا التي تترأس مجلس الأمن الدولي على عقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن الوضع في مدينة بوتشا الأوكرانية".
وأضافت زاخاروفا قائلة: "ستطالب روسيا اليوم مرة أخرى بانعقاد مجلس الأمن الدولي بشأن الاستفزازات الإجرامية للجيش الأوكراني والمتطرفين في هذه المدينة".
يُذكر أن وزارة الدفاع الروسية، فندت في وقت سابق الاتهامات التي وجهتها السلطات الأوكرانية
إلى القوات الروسية بارتكاب "جرائم حرب" في مدينة بوتشا قرب كييف.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان الأحد، إنه "خلال الفترة التي كانت فيها مدينة بوتشا تحت سيطرة القوات الروسية لم يتعرض أي مدني لأذى، وسكان المدينة كان مسموحًا لهم بمغادرتها باتجاه الشمال".
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن "القوات الأوكرانية قصفت الضواحي الجنوبية لمدينة بوتشا بما فيها المناطق السكنية بأعيرة كبيرة من قذائف المدافع والدبابات وراجمات الصواريخ، ما الوحدات الروسية فغادرت بوتشا كليا في 30 آذار/مارس وتم نشر أدلة الجرائم المزعومة بعد 4 أيام فقط من مغادرتها".