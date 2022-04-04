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https://arabic.sputniknews.com/20220404/الخطوط-الجوية-السورية-تلغي-شرط-إبراز-فحص-pcr-عند-المغادرة-1060820530.html
الخطوط الجوية السورية تلغي شرط إبراز فحص "PCR" عند المغادرة
الخطوط الجوية السورية تلغي شرط إبراز فحص "PCR" عند المغادرة
ألغت "الخطوط الجوية السورية"، أمس الأحد، شرط إبراز فحص "PCR" السلبي للمواطنين السوريين الراغبين في مغادرة سوريا عن طريق المطارات السورية. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T07:56+0000
2022-04-04T07:56+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وبحسب موقع "سوريا"، أشار بيان نشرته صحيفة "تشرين" السورية، إلى أن "الخطوط الجوية" طلبت من مكاتبها في سوريا والمكاتب السياحية الأخرى إلغاء طلب حصول المواطنين السوريين المغادرين على فحص "PCR"، إلا إذا كانت البلد التي يقصدها المسافر تشترط الحصول على الاختبار.وأضاف البيان أن المنافذ الجوية والبحرية والبرية السورية "تكتفي ببطاقة اللقاح للقادمين إلى سوريا، دون طلب تحليل PCR سواء من المواطنين السوريين أو غيرهم".
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

الخطوط الجوية السورية تلغي شرط إبراز فحص "PCR" عند المغادرة

07:56 GMT 04.04.2022
© Sputnik . Mohammad Damourدمشق.. لقاح كورونا في الهواء الطلق
دمشق.. لقاح كورونا في الهواء الطلق - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
© Sputnik . Mohammad Damour
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ألغت "الخطوط الجوية السورية"، أمس الأحد، شرط إبراز فحص "PCR" السلبي للمواطنين السوريين الراغبين في مغادرة سوريا عن طريق المطارات السورية.
وبحسب موقع "سوريا"، أشار بيان نشرته صحيفة "تشرين" السورية، إلى أن "الخطوط الجوية" طلبت من مكاتبها في سوريا والمكاتب السياحية الأخرى إلغاء طلب حصول المواطنين السوريين المغادرين على فحص "PCR"، إلا إذا كانت البلد التي يقصدها المسافر تشترط الحصول على الاختبار.
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‏"ميتا" تتخلى عن إلزام موظفيها بجرعات تعزيزية من لقاح كورونا للعودة إلى المكاتب
2 أبريل, 14:45 GMT
وأضاف البيان أن المنافذ الجوية والبحرية والبرية السورية "تكتفي ببطاقة اللقاح للقادمين إلى سوريا، دون طلب تحليل PCR سواء من المواطنين السوريين أو غيرهم".
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