https://arabic.sputniknews.com/20220404/الدفاع-الروسية-استهداف-مطار-في-ميكولايف-وتدمير-3-مروحيات-عسكرية-أوكرانية-وإسقاط-عدد-من-المسيرات-1060820080.html
الدفاع الروسية: استهداف مطار في ميكولايف وتدمير 3 مروحيات عسكرية أوكرانية وإسقاط عدد من المسيرات
الدفاع الروسية: استهداف مطار في ميكولايف وتدمير 3 مروحيات عسكرية أوكرانية وإسقاط عدد من المسيرات
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، عن استهداف مطار بولوفوي في مقاطعة ميكولايف بصواريخ نتجت عن تدمير 3 مروحيات عسكرية أوكرانية. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T07:33+0000
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روسيا
الدفاع الروسية: استهداف مطار في ميكولايف وتدمير 3 مروحيات عسكرية أوكرانية وإسقاط عدد من المسيرات
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، عن استهداف مطار بولوفوي في مقاطعة ميكولايف بصواريخ نتجت عن تدمير 3 مروحيات عسكرية أوكرانية.