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الدفاع الروسية: استهداف مطار في ميكولايف وتدمير 3 مروحيات عسكرية أوكرانية وإسقاط عدد من المسيرات
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220404/الدفاع-الروسية-استهداف-مطار-في-ميكولايف-وتدمير-3-مروحيات-عسكرية-أوكرانية-وإسقاط-عدد-من-المسيرات-1060820080.html
الدفاع الروسية: استهداف مطار في ميكولايف وتدمير 3 مروحيات عسكرية أوكرانية وإسقاط عدد من المسيرات
الدفاع الروسية: استهداف مطار في ميكولايف وتدمير 3 مروحيات عسكرية أوكرانية وإسقاط عدد من المسيرات
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، عن استهداف مطار بولوفوي في مقاطعة ميكولايف بصواريخ نتجت عن تدمير 3 مروحيات عسكرية أوكرانية. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
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روسيا

الدفاع الروسية: استهداف مطار في ميكولايف وتدمير 3 مروحيات عسكرية أوكرانية وإسقاط عدد من المسيرات

07:33 GMT 04.04.2022
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، عن استهداف مطار بولوفوي في مقاطعة ميكولايف بصواريخ نتجت عن تدمير 3 مروحيات عسكرية أوكرانية.
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Военнослужащие Народной милиции ДНР на боевой машине пехоты БМП-3 патрулируют улицы Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ40 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:27 GMT
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