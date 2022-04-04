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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220404/الدفاع-الروسية-المتطرفون-القوميون-يعطلون-العملية-الإنسانية-في-ماريوبول-1060845831.html
الدفاع الروسية: المتطرفون القوميون يعطلون العملية الإنسانية في ماريوبول
الدفاع الروسية: المتطرفون القوميون يعطلون العملية الإنسانية في ماريوبول
أعلن رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أن مقاتلي التشكيلات القومية المتطرفة في أوكرانيا عطلوا مرة أخرى العملية... 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T19:28+0000
2022-04-04T19:28+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ميزينتسيف، إن "العملية الإنسانية لإنقاذ سكان ماريوبول والمواطنين الأجانب، والتي تم تنظيمها وإعدادها بالكامل من قبل الجانب الروسي، تم إحباطها مرة أخرى بشكل ساخر من قبل مقاتلي التشكيلات القومية الذين بقوا في ماريوبول طوال فترة نظام الصمت (الهدنة) .. أطلق (القوميون المتطرفون) نيرانا كثيفة عشوائية من قذائف الهاون والمدافع الرشاشة الثقيلة على الممر الإنساني".وأوضح ميزينتسيف أن "المسلحين يهددون بعضهم البعض بأنهم سيطلقون النار على القافلة إذا لم يكونوا مدرجين على قوائم الإخلاء في أقرب قافلة إنسانية".وشدد ميزينتسيف على أن هذه الحقائق تؤكد أن سلطات كييف لا تستطيع السيطرة على القوميين وضمان سلامة المدنيين والمواطنين الأجانب أثناء العمليات الإنسانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220404/لافروف-الحملة-لتشويه-صورة-روسيا-في-بوتشا-شبيهة-بحملات-الخوذ-البيض-في-سوريا-1060845021.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: المتطرفون القوميون يعطلون العملية الإنسانية في ماريوبول

19:28 GMT 04.04.2022
© Sputnik . The Russian Defense Ministry / الذهاب إلى بنك الصورالفريق ميخائيل ميزينتسيف
الفريق ميخائيل ميزينتسيف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
© Sputnik . The Russian Defense Ministry
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أعلن رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أن مقاتلي التشكيلات القومية المتطرفة في أوكرانيا عطلوا مرة أخرى العملية الإنسانية في ماريوبول.
وقال ميزينتسيف، إن "العملية الإنسانية لإنقاذ سكان ماريوبول والمواطنين الأجانب، والتي تم تنظيمها وإعدادها بالكامل من قبل الجانب الروسي، تم إحباطها مرة أخرى بشكل ساخر من قبل مقاتلي التشكيلات القومية الذين بقوا في ماريوبول طوال فترة نظام الصمت (الهدنة) .. أطلق (القوميون المتطرفون) نيرانا كثيفة عشوائية من قذائف الهاون والمدافع الرشاشة الثقيلة على الممر الإنساني".

ونوه ميزينتسيف إلى أنه من خلال الاتصالات اللاسلكية التي تم اعتراضها لمجموعات مختلفة من القوميين الذين بقوا في المدينة، بما في ذلك المرتزقة الأجانب، تبين أن صراعا شرسا قد اندلع بينهم من أجل ترتيب الخروج على طول الممر الإنساني.

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وأوضح ميزينتسيف أن "المسلحين يهددون بعضهم البعض بأنهم سيطلقون النار على القافلة إذا لم يكونوا مدرجين على قوائم الإخلاء في أقرب قافلة إنسانية".
وشدد ميزينتسيف على أن هذه الحقائق تؤكد أن سلطات كييف لا تستطيع السيطرة على القوميين وضمان سلامة المدنيين والمواطنين الأجانب أثناء العمليات الإنسانية.
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Военнослужащие Народной милиции ДНР на боевой машине пехоты БМП-3 патрулируют улицы Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ40 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس19:39 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... تصريحات وزير الخارجية الروسي والأمين العام لجامعة الدول العربية16:03 GMT
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