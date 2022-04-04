https://arabic.sputniknews.com/20220404/الرئيسة-التنفيذية-لهونغ-كونغ-لا-تعتزم-الترشح-لولاية-ثانية-1060816599.html
الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ لا تعتزم الترشح لولاية ثانية
الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ لا تعتزم الترشح لولاية ثانية
أعلنت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري لام، اليوم الإثنين، أنها لن تترشح لولاية ثانية، حسبما أعلنت في مؤتمر صحفي. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T03:49+0000
2022-04-04T03:49+0000
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وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إنه سيتم اختيار خليفة لكاري لام في مايو/أيار المقبل، وذلك بعد أن شهدت فترة ولاية لام أوقات عصيبة في علاقة هونغ كونغ بالحكومة المركزية في الصين.وهزت احتجاجات حاشدة مدينة هونغ كونغ في عام 2019، أصدرت بكين على إثرها قانونا صارما للأمن القومي أدى إلى خنق المعارضة في المدينة شبه المستقلة.وكانت كاري لام، قد دعت المواطنين إلى الهدوء، في مارس/آذار الماضي، بعدما أفرغ السكان محلات السوبر ماركت، وقاموا بتخزين المنتجات، وذلك ردا على انتشار تقارير تفيد بفرض الحكومة اختبار جماعي إلزامي لـ(كوفيد-19)، وكذلك شائعات عن إغلاق شامل للمدينة.يأتي هذا بعدما ذكرت وسائل إعلام محلية أن اختبار (كوفيد-19) الإجباري سيبدأ بعد 17 مارس الماضي، مما أثار مخاوف من أن العديد من الناس سيضطرون إلى العزلة، وسيتم فصل العائلات التي ثبتت إصابة أفرادها.وناشدت لام الجمهور "عدم الوقوع فريسة للشائعات لتجنب إثارة مخاوف لا داعي لها"، مع استمرار الإمداد بالمواد الغذائية والسلع بشكل طبيعي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ لا تعتزم الترشح لولاية ثانية
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أعلنت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري لام، اليوم الإثنين، أنها لن تترشح لولاية ثانية، حسبما أعلنت في مؤتمر صحفي.
وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إنه سيتم اختيار خليفة لكاري لام في مايو/أيار المقبل، وذلك بعد أن شهدت فترة ولاية لام أوقات عصيبة في علاقة هونغ كونغ بالحكومة المركزية في الصين.
وهزت احتجاجات حاشدة مدينة هونغ كونغ في عام 2019، أصدرت بكين على إثرها قانونا صارما للأمن القومي أدى إلى خنق المعارضة في المدينة شبه المستقلة.
وكانت كاري لام، قد دعت المواطنين إلى الهدوء
، في مارس/آذار الماضي، بعدما أفرغ السكان محلات السوبر ماركت، وقاموا بتخزين المنتجات، وذلك ردا على انتشار تقارير تفيد بفرض الحكومة اختبار جماعي إلزامي لـ(كوفيد-19)، وكذلك شائعات عن إغلاق شامل للمدينة.
يأتي هذا بعدما ذكرت وسائل إعلام محلية أن اختبار (كوفيد-19) الإجباري سيبدأ بعد 17 مارس الماضي، مما أثار مخاوف من أن العديد من الناس سيضطرون إلى العزلة، وسيتم فصل العائلات التي ثبتت إصابة أفرادها.
وناشدت لام الجمهور "عدم الوقوع فريسة للشائعات لتجنب إثارة مخاوف لا داعي لها"، مع استمرار الإمداد بالمواد الغذائية والسلع بشكل طبيعي.