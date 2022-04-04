https://arabic.sputniknews.com/20220404/السفير-الروسي-لدى-واشنطن-الولايات-المتحدة-تتجاهل-القصف-الأوكراني-لمدينة-بوتشا-1060815972.html
السفير الروسي لدى واشنطن: الولايات المتحدة تتجاهل القصف الأوكراني لمدينة بوتشا
السفير الروسي لدى واشنطن: الولايات المتحدة تتجاهل القصف الأوكراني لمدينة بوتشا
استنكر السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، تكتم الولايات المتحدة على حقيقة أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة بوتشا بعد انسحاب الجيش الروسي منها. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T00:17+0000
2022-04-04T00:17+0000
2022-04-04T00:17+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف لمجلة "نيوزويك" الأمريكية: "تتكتم الولايات المتحدة على حقيقة تعرض بوتشا لقصف مدفعي بعد انسحاب القوات المسلحة الروسية، هذا يمكن أن يكون قد أسفر عن وقوع خسائر في صفوف المدنيين"، متهما "نظام كييف بانه يحاول تحميل روسيا مسؤولية كل الفظائع التي ارتكبها".وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أكدت في وقت سابق أمس، أن الهدف من الجرائم التي ينفذها المتطرفون الأوكرانيون في مدينة بوتشا الأوكرانية هو عرقلة محادثات السلامن وأضافت أن "المغزى من جريمة نظام كييف هو تقويض مفاوضات السلام وتصعيد العنف".يُذكر أن وزارة الدفاع الروسية، فندت في وقت سابق الاتهامات التي وجهتها السلطات الأوكرانية إلى القوات الروسية بارتكاب "جرائم حرب" في مدينة بوتشا قرب كييف.وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان الأحد، إنه "خلال الفترة التي كانت فيها مدينة بوتشا تحت سيطرة القوات الروسية لم يتعرض أي مدني لأذى، وسكان المدينة كان مسموحًا لهم بمغادرتها باتجاه الشمال".وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن "القوات الأوكرانية قصفت الضواحي الجنوبية لمدينة بوتشا بما فيها المناطق السكنية بأعيرة كبيرة من قذائف المدافع والدبابات وراجمات الصواريخ... أما الوحدات الروسية فغادرت بوتشا كليا في 30 آذار/مارس وتم نشر ’أدلة الجرائم‘ المزعومة بعد 4 أيام فقط من مغادرتها".
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روسيا
السفير الروسي لدى واشنطن: الولايات المتحدة تتجاهل القصف الأوكراني لمدينة بوتشا
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استنكر السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، تكتم الولايات المتحدة على حقيقة أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة بوتشا بعد انسحاب الجيش الروسي منها.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال أنطونوف لمجلة "نيوزويك" الأمريكية: "تتكتم الولايات المتحدة على حقيقة تعرض بوتشا لقصف مدفعي بعد انسحاب القوات المسلحة الروسية، هذا يمكن أن يكون قد أسفر عن وقوع خسائر في صفوف المدنيين"، متهما "نظام كييف بانه يحاول تحميل روسيا مسؤولية كل الفظائع التي ارتكبها".
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
، أكدت في وقت سابق أمس، أن الهدف من الجرائم التي ينفذها المتطرفون الأوكرانيون في مدينة بوتشا الأوكرانية هو عرقلة محادثات السلامن وأضافت أن "المغزى من جريمة نظام كييف هو تقويض مفاوضات السلام وتصعيد العنف".
يُذكر أن وزارة الدفاع الروسية، فندت في وقت سابق الاتهامات التي وجهتها السلطات الأوكرانية إلى القوات الروسية بارتكاب "جرائم حرب" في مدينة بوتشا قرب كييف.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان الأحد، إنه "خلال الفترة التي كانت فيها مدينة بوتشا تحت سيطرة القوات الروسية لم يتعرض أي مدني لأذى، وسكان المدينة كان مسموحًا لهم بمغادرتها باتجاه الشمال".
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن "القوات الأوكرانية قصفت الضواحي الجنوبية لمدينة بوتشا بما فيها المناطق السكنية بأعيرة كبيرة من قذائف المدافع والدبابات وراجمات الصواريخ... أما الوحدات الروسية فغادرت بوتشا كليا في 30 آذار/مارس وتم نشر ’أدلة الجرائم‘ المزعومة بعد 4 أيام فقط من مغادرتها".