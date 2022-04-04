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https://arabic.sputniknews.com/20220404/الصين-تستعين-بالجيش-لإجراء-اختبارات-كورونا-لجميع-سكان-شنغهاي-1060827651.html
الصين تستعين بالجيش لإجراء اختبارات كورونا لجميع سكان شنغهاي
الصين تستعين بالجيش لإجراء اختبارات كورونا لجميع سكان شنغهاي
في ظل تصاعد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، أرسلت الصين الجيش وآلاف العاملين بالرعاية الصحية، إلى مدينة شنغهاي للمشاركة في إجراء فحوصات كورونا لجميع سكانها... 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T11:19+0000
2022-04-04T11:19+0000
الصين
فيروس كورونا
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وقالت صحيفة تابعة للقوات المسلحة إن جيش التحرير الشعبي الصيني أرسل أمس الأحد أكثر من 2000 من العاملين في مجال الرعاية الطبية من مختلف أقسام الجيش والبحرية وقوات الدعم اللوجيستي المشتركة إلى شنغهاي.ونقلت "رويترز" عن وسائل إعلام حكومية أنه وصل إلى شنغهاي حتى الآن 38 ألفا من العاملين في المجال الطبي من مقاطعات مثل جيانغسو وتشيجيانغ والعاصمة بكين.أظهرت وسائل الإعلام، وصولهم بالقطار فائق السرعة والطائرات وهم يضعون كمامات ويحملون حقائب سفر.ويمثل تحرك الدولة لمواجهة فيروس كورونا في شنغهاي أكبر عملية متعلقة بالصحة العامة في الصين منذ تعامل السلطات مع التفشي الأول لكورونا في ووهان، حيث تم اكتشاف الفيروس لأول مرة في أواخر عام 2019.وذكر مجلس الدولة أن جيش التحرير الشعبي أرسل في ذلك الوقت أكثر من 4 آلاف من العاملين في المجال الطبي إلى مقاطعة هوبي حيث تقع ووهان.وسجلت شنغهاي الأكثر اكتظاظا بالسكان 8581 إصابة بكورونا بدون أعراض و425 إصابة مصحوبة بأعراض في الثالث من أبريل/ نيسان. كما طلبت من المواطنين إجراء الاختبارات الذاتية أمس الأحد.وبدأت شنغهاي عملية إغلاق على مرحلتين في 28 مارس/ آذار وجرى تمديدها لتفرض على جميع السكان البقاء في منازلهم.
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الصين, فيروس كورونا

الصين تستعين بالجيش لإجراء اختبارات كورونا لجميع سكان شنغهاي

11:19 GMT 04.04.2022
© REUTERS / Aly Song مشاهد من مدينة شنغهاي، مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الإغلاق العام سبب تفشي فيروس كورونا المستجد من جديد في الصين، 29 مارس 2022
مشاهد من مدينة شنغهاي، مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الإغلاق العام سبب تفشي فيروس كورونا المستجد من جديد في الصين، 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
© REUTERS / Aly Song
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في ظل تصاعد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، أرسلت الصين الجيش وآلاف العاملين بالرعاية الصحية، إلى مدينة شنغهاي للمشاركة في إجراء فحوصات كورونا لجميع سكانها البالغ عددهم 26 مليونا.
وقالت صحيفة تابعة للقوات المسلحة إن جيش التحرير الشعبي الصيني أرسل أمس الأحد أكثر من 2000 من العاملين في مجال الرعاية الطبية من مختلف أقسام الجيش والبحرية وقوات الدعم اللوجيستي المشتركة إلى شنغهاي.
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ونقلت "رويترز" عن وسائل إعلام حكومية أنه وصل إلى شنغهاي حتى الآن 38 ألفا من العاملين في المجال الطبي من مقاطعات مثل جيانغسو وتشيجيانغ والعاصمة بكين.
أظهرت وسائل الإعلام، وصولهم بالقطار فائق السرعة والطائرات وهم يضعون كمامات ويحملون حقائب سفر.
ويمثل تحرك الدولة لمواجهة فيروس كورونا في شنغهاي أكبر عملية متعلقة بالصحة العامة في الصين منذ تعامل السلطات مع التفشي الأول لكورونا في ووهان، حيث تم اكتشاف الفيروس لأول مرة في أواخر عام 2019.
وذكر مجلس الدولة أن جيش التحرير الشعبي أرسل في ذلك الوقت أكثر من 4 آلاف من العاملين في المجال الطبي إلى مقاطعة هوبي حيث تقع ووهان.
وسجلت شنغهاي الأكثر اكتظاظا بالسكان 8581 إصابة بكورونا بدون أعراض و425 إصابة مصحوبة بأعراض في الثالث من أبريل/ نيسان. كما طلبت من المواطنين إجراء الاختبارات الذاتية أمس الأحد.
وبدأت شنغهاي عملية إغلاق على مرحلتين في 28 مارس/ آذار وجرى تمديدها لتفرض على جميع السكان البقاء في منازلهم.
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