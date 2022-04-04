https://arabic.sputniknews.com/20220404/العراق-محافظ-نينوى-يكشف-تفاصيل-تفجير-انتحاري-استهدف-قوات-الأمن-1060834408.html
العراق.. محافظ نينوى يكشف تفاصيل تفجير انتحاري استهدف قوات الأمن
العراق.. محافظ نينوى يكشف تفاصيل تفجير انتحاري استهدف قوات الأمن
كشف محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الاثنين، تفاصيل التفجير الانتحاري الذي وقع في المحافظة العراقية. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T13:32+0000
2022-04-04T13:32+0000
2022-04-04T13:32+0000
أخبار العراق اليوم
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ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية عن الجبوري أن عملية عسكرية انطلقت بمشاركة قوات "سوات وأخرى تابعة لقيادة عمليات نينوى في منطقة البوسيف التابعة لحمام العليل، بعد ورود معلومات استخبارية عن تواجد إرهابيين".وأوضح أن مسلحا يرتدي حزاما ناسفا كان مختبئا بأحد الأنفاق فجر نفسه أثناء محاصرته من قبل القوة الأمنية، ما أسفر عن إصابات متفاوتة بين أفراد القوة.وأشار قائد شرطة المحافظة إلى أن الحادث لم يسفر عن سقوط قتلى في صفوف قوات الأمن.وأكد محافظ نينوى أن العملية الأمنية لا تزال مستمرة للبحث "عن فلول الارهابيين في هذه المنطقة".
https://arabic.sputniknews.com/20220404/العراق-يبحث-مع-السفير-الألماني-سبل-المساعدة-في-قطاع-الكهرباء-والأمن-1060821843.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
العراق.. محافظ نينوى يكشف تفاصيل تفجير انتحاري استهدف قوات الأمن
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كشف محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الاثنين، تفاصيل التفجير الانتحاري الذي وقع في المحافظة العراقية.
ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية
عن الجبوري أن عملية عسكرية انطلقت بمشاركة قوات "سوات وأخرى تابعة لقيادة عمليات نينوى في منطقة البوسيف التابعة لحمام العليل، بعد ورود معلومات استخبارية عن تواجد إرهابيين".
وأوضح أن مسلحا يرتدي حزاما ناسفا كان مختبئا بأحد الأنفاق فجر نفسه أثناء محاصرته من قبل القوة الأمنية، ما أسفر عن إصابات متفاوتة بين أفراد القوة.
وأشار قائد شرطة المحافظة إلى أن الحادث لم يسفر عن سقوط قتلى في صفوف قوات الأمن.
وأكد محافظ نينوى أن العملية الأمنية لا تزال مستمرة للبحث "عن فلول الارهابيين في هذه المنطقة".