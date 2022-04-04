https://arabic.sputniknews.com/20220404/العراق-يبحث-مع-السفير-الألماني-سبل-المساعدة-في-قطاع-الكهرباء-والأمن-1060821843.html
العراق يبحث مع السفير الألماني سبل المساعدة في قطاع الكهرباء والأمن
العراق يبحث مع السفير الألماني سبل المساعدة في قطاع الكهرباء والأمن
بحثت اللجنة المالية العراقية، اليوم الإثنين، مع السفير الألماني لدى بغداد، ممثل وزارة المالية الألمانية السابق السيد مارتن ياغر والوفد المرافق له، العلاقات... 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T08:33+0000
2022-04-04T08:33+0000
2022-04-04T08:33+0000
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وعرض حسن كريم الكعبي رئيس اللجنة المالية، أمام الوفد عمل مجلس النواب واللجنة المالية، مؤكدا على متانة العلاقات مع السفارة الالمانية، مشيرا إلى أهمية السعي من أجل إدامة التعاون المستمر وإبداء الاستشارة المتبادلة، بحسب موقع "earthiq".وبحث الجانبان عدة قضايا من ضمنها تقديم المساعدة للعراق في قطاع الكهرباء والأمن وغيرها من القطاعات المهمة.
https://arabic.sputniknews.com/20220403/رئيس-الوزراء-العراقي-هناك-أبواب-للفساد-في-أغلب-مؤسسات-الدولة-1060800124.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم العربي, العراق, أخبار ألمانيا
العراق يبحث مع السفير الألماني سبل المساعدة في قطاع الكهرباء والأمن
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بحثت اللجنة المالية العراقية، اليوم الإثنين، مع السفير الألماني لدى بغداد، ممثل وزارة المالية الألمانية السابق السيد مارتن ياغر والوفد المرافق له، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
وعرض حسن كريم الكعبي رئيس اللجنة المالية، أمام الوفد عمل مجلس النواب واللجنة المالية، مؤكدا على متانة العلاقات مع السفارة الالمانية، مشيرا إلى أهمية السعي من أجل إدامة التعاون المستمر وإبداء الاستشارة المتبادلة، بحسب موقع "earthiq
".
وبحث الجانبان عدة قضايا من ضمنها تقديم المساعدة للعراق في قطاع الكهرباء والأمن وغيرها من القطاعات المهمة.