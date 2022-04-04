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https://arabic.sputniknews.com/20220404/العرب-يدخلون-على-خط-الأزمة-في-أوكرانيا-1060833662.html
العرب يدخلون على خط الأزمة في أوكرانيا
العرب يدخلون على خط الأزمة في أوكرانيا
نناقش في هذه الحلقة: وزراء خارجية عرب يزورون موسكو ووارسو لبحث حل للأزمة الأوكرانية؛ والناتو يعترف بتدريب مقاتلين لمواجهة روسيا؛ الحكومة اللبنانية تعلن... 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T13:07+0000
2022-04-04T13:07+0000
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العرب يدخلون على خط الأزمة في أوكرانيا
العرب يدخلون على خط الأزمة في أوكرانيا
يتوجه الوفد الوزاري العربي إلى موسكو وبعدها إلى وارسو، لبحث الأزمة الأوكرانية، والذي يضم وزراء خارجية الجزائر، والأردن، والسودان، والعراق، ومصر، برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.وخلال مداخلة مع "بلا قيود"، علق على هذا الموضوع المحلل السياسي، أحمد زيدان، بقوله:بدوره اعتبر الباحث السياسي، أسامة دنورة أنلبنان يعلن الإفلاسأثار إعلان سعادة الشامي، نائب رئيس الحكومة اللبنانية، "إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي" موجة صخب واسعة، وقلق لدى المودعين اللبنانيين.حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي، سركيس أبو زيد، لـ"بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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راديو, بلا قيود, аудио

العرب يدخلون على خط الأزمة في أوكرانيا

13:07 GMT 04.04.2022
العرب يدخلون على خط الأزمة في أوكرانيا
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نغم كباس - سبوتنيك عربي
نغم كباس
كل المواضيع
نناقش في هذه الحلقة: وزراء خارجية عرب يزورون موسكو ووارسو لبحث حل للأزمة الأوكرانية؛ والناتو يعترف بتدريب مقاتلين لمواجهة روسيا؛ الحكومة اللبنانية تعلن الإفلاس؛ هنية يبحث مع وزير الخارجية القطري التصعيد الإسرائيلي في القدس؛ فقرة "رحمة" من مدينة بنغازي الليبية.
يتوجه الوفد الوزاري العربي إلى موسكو وبعدها إلى وارسو، لبحث الأزمة الأوكرانية، والذي يضم وزراء خارجية الجزائر، والأردن، والسودان، والعراق، ومصر، برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.
وخلال مداخلة مع "بلا قيود"، علق على هذا الموضوع المحلل السياسي، أحمد زيدان، بقوله:
"هذه مبادرة تؤكد أن الدول العربية تريد تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، بما ينهي الأزمة في أوكرانيا، لأنها متضررة باستمرارها كما بقية شعوب ودول العالم، إن كان أمنيا أو اقتصاديا".
بدوره اعتبر الباحث السياسي، أسامة دنورة أن
"غياب سوريا عن هذا الوفد وهي الحليف الاستراتيجي لروسيا، يعود لعدم ترتيب البيت العربي الداخلي، وعدم حل المشكلات والخلافات العربية-العربية".

لبنان يعلن الإفلاس

أثار إعلان سعادة الشامي، نائب رئيس الحكومة اللبنانية، "إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي" موجة صخب واسعة، وقلق لدى المودعين اللبنانيين.
حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي، سركيس أبو زيد، لـ"بلا قيود":

إن "تصريح الوزير بأن الدولة اللبنانية أفلست أمر مرفوض، كائن من كان هذا الوزير، ويجب على الحكومة أن تصدر بيانا توضيحيا، وبرأيي، هو قال ما قاله لتحقيق مكاسب شخصية".

التفاصيل في الملف الصوتي...
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