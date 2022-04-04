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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220404/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-ياسينوفاتايا-في-دونيتسك-1060817167.html
القوات الأوكرانية تقصف مدينة ياسينوفاتايا في دونيتسك
القوات الأوكرانية تقصف مدينة ياسينوفاتايا في دونيتسك
أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، عن إطلاق القوات الأوكرانية 3 قذائف مدفعية من عيار 120 ملم على بلدة... 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T06:11+0000
2022-04-04T06:11+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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وقالت الممثلية في بيان لها عبر صفحة "تلغرام"، "تم تسجيل إطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية باتجاه مدينة دونيتسك ( بلدة ياسينوفاتايا)، جرى إطلاق 3 قذائف من عيار 122 مليمترا".وأشارت الممثلية أن الضربات اقتصرت على خسائر مادية واندلاع الحرائق في المنازل المهجورة ولم تسجل خسائر بشرية.وأطلقت روسيا، في 24 شباط/فبراير، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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العالم

القوات الأوكرانية تقصف مدينة ياسينوفاتايا في دونيتسك

06:11 GMT 04.04.2022
© Sputnik . Viktor Antonyukآثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 30 مارس 2022
آثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 30 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، عن إطلاق القوات الأوكرانية 3 قذائف مدفعية من عيار 120 ملم على بلدة ياسينوفاتايا في جمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة.
وقالت الممثلية في بيان لها عبر صفحة "تلغرام"، "تم تسجيل إطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية باتجاه مدينة دونيتسك ( بلدة ياسينوفاتايا)، جرى إطلاق 3 قذائف من عيار 122 مليمترا".
وأشارت الممثلية أن الضربات اقتصرت على خسائر مادية واندلاع الحرائق في المنازل المهجورة ولم تسجل خسائر بشرية.
وأطلقت روسيا، في 24 شباط/فبراير، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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Военнослужащие Народной милиции ДНР на боевой машине пехоты БМП-3 патрулируют улицы Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ40 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:27 GMT
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