https://arabic.sputniknews.com/20220404/القوات-المسلحة-الروسية-في-سوريا-ترفع-شعارات-العملية-العسكرية-الخاصة-في-أوكرانيا-1060818514.html
القوات المسلحة الروسية في سوريا ترفع شعارات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
القوات المسلحة الروسية في سوريا ترفع شعارات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
أطلق الجنود والضباط التابعين للجيش الروسي في سوريا حملة تضامن ودعم واسعة مع زملائهم الذين يخوضون معارك ومواجهات عسكرية في أوكرانيا في إطار العملية العسكرية... 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T07:22+0000
2022-04-04T07:22+0000
2022-04-04T07:22+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم العربي
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وقامت القوات المسلحة الروسية المتواجد على الأراضي السورية برفع شعارات مؤيدة للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وذلك من خلال وضع حرف "Z" على المدرعات والدبابات التابعة للقوات الروسية، بالإضافة إلى رفع الأعلام الروسية.وبهذا الصدد، قال قائد كتيبة الشرطة العسكرية الروسية في سوريا، أيدينبيك عبدولاييف، لموقع "زيفزدا" الروسي إن الهدف الأساسي من هذه الحملة هو إظهار التضامن والدعم لقواتنا التي تقاتل ضد الإرهابيين في أوكرانيا، مشيرا إلى أن المهمة المشتركة للجيش الروسي في سوريا وأوكرانيا هو الحفاظ على السلام.وقامت القوات البرية الروسية بوضع شعارات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا على دبابة سوفييتية قديمة من طراز "تي- 34" الموجودة في سوريا دليلا على الدعم والتضامن مع القوات الروسية التي تخوض أشرس المعارك العسكرية ضد النازيين الجدد في أوكرانيا.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
القوات المسلحة الروسية في سوريا ترفع شعارات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
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أطلق الجنود والضباط التابعين للجيش الروسي في سوريا حملة تضامن ودعم واسعة مع زملائهم الذين يخوضون معارك ومواجهات عسكرية في أوكرانيا في إطار العملية العسكرية الخاصة التي أطلقتها موسكو منذ أكثر من شهر.
وقامت القوات المسلحة الروسية المتواجد على الأراضي السورية برفع شعارات مؤيدة للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وذلك من خلال وضع حرف "Z" على المدرعات والدبابات التابعة للقوات الروسية، بالإضافة إلى رفع الأعلام الروسية.
وبهذا الصدد، قال قائد كتيبة الشرطة العسكرية الروسية في سوريا، أيدينبيك عبدولاييف، لموقع "زيفزدا" الروسي
إن الهدف الأساسي من هذه الحملة هو إظهار التضامن والدعم لقواتنا التي تقاتل ضد الإرهابيين في أوكرانيا، مشيرا إلى أن المهمة المشتركة للجيش الروسي في سوريا وأوكرانيا هو الحفاظ على السلام.
وقامت القوات البرية الروسية بوضع شعارات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا على دبابة سوفييتية قديمة من طراز "تي- 34" الموجودة في سوريا دليلا على الدعم والتضامن مع القوات الروسية التي تخوض أشرس المعارك العسكرية ضد النازيين الجدد في أوكرانيا.