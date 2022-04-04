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الدفاع الروسية: استهداف مطار في ميكولايف وتدمير 3 مروحيات عسكرية أوكرانية وإسقاط عدد من المسيرات
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220404/القوات-المسلحة-الروسية-في-سوريا-ترفع-شعارات-العملية-العسكرية-الخاصة-في-أوكرانيا-1060818514.html
القوات المسلحة الروسية في سوريا ترفع شعارات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
القوات المسلحة الروسية في سوريا ترفع شعارات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
أطلق الجنود والضباط التابعين للجيش الروسي في سوريا حملة تضامن ودعم واسعة مع زملائهم الذين يخوضون معارك ومواجهات عسكرية في أوكرانيا في إطار العملية العسكرية... 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T07:22+0000
2022-04-04T07:22+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم العربي
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وقامت القوات المسلحة الروسية المتواجد على الأراضي السورية برفع شعارات مؤيدة للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وذلك من خلال وضع حرف "Z" على المدرعات والدبابات التابعة للقوات الروسية، بالإضافة إلى رفع الأعلام الروسية.وبهذا الصدد، قال قائد كتيبة الشرطة العسكرية الروسية في سوريا، أيدينبيك عبدولاييف، لموقع "زيفزدا" الروسي إن الهدف الأساسي من هذه الحملة هو إظهار التضامن والدعم لقواتنا التي تقاتل ضد الإرهابيين في أوكرانيا، مشيرا إلى أن المهمة المشتركة للجيش الروسي في سوريا وأوكرانيا هو الحفاظ على السلام.وقامت القوات البرية الروسية بوضع شعارات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا على دبابة سوفييتية قديمة من طراز "تي- 34" الموجودة في سوريا دليلا على الدعم والتضامن مع القوات الروسية التي تخوض أشرس المعارك العسكرية ضد النازيين الجدد في أوكرانيا.
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العالم العربي

القوات المسلحة الروسية في سوريا ترفع شعارات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا

07:22 GMT 04.04.2022
© Sputnik . Attia Al-Attiaالجيش الروسي يقدم الرعاية الطبية لسكان القرى شرقي سوريا
الجيش الروسي يقدم الرعاية الطبية لسكان القرى شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
© Sputnik . Attia Al-Attia
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أطلق الجنود والضباط التابعين للجيش الروسي في سوريا حملة تضامن ودعم واسعة مع زملائهم الذين يخوضون معارك ومواجهات عسكرية في أوكرانيا في إطار العملية العسكرية الخاصة التي أطلقتها موسكو منذ أكثر من شهر.
وقامت القوات المسلحة الروسية المتواجد على الأراضي السورية برفع شعارات مؤيدة للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وذلك من خلال وضع حرف "Z" على المدرعات والدبابات التابعة للقوات الروسية، بالإضافة إلى رفع الأعلام الروسية.
وبهذا الصدد، قال قائد كتيبة الشرطة العسكرية الروسية في سوريا، أيدينبيك عبدولاييف، لموقع "زيفزدا" الروسي إن الهدف الأساسي من هذه الحملة هو إظهار التضامن والدعم لقواتنا التي تقاتل ضد الإرهابيين في أوكرانيا، مشيرا إلى أن المهمة المشتركة للجيش الروسي في سوريا وأوكرانيا هو الحفاظ على السلام.
وقامت القوات البرية الروسية بوضع شعارات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا على دبابة سوفييتية قديمة من طراز "تي- 34" الموجودة في سوريا دليلا على الدعم والتضامن مع القوات الروسية التي تخوض أشرس المعارك العسكرية ضد النازيين الجدد في أوكرانيا.
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Военнослужащие Народной милиции ДНР на боевой машине пехоты БМП-3 патрулируют улицы Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ40 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:27 GMT
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