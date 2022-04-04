https://arabic.sputniknews.com/20220404/الكرملين-بوتين-يهنئ-فوتشيتش-بفوزه-في-الانتخابات-الرئاسية-في-صربيا-1060827382.html
الكرملين: بوتين يهنئ فوتشيتش بفوزه في الانتخابات الرئاسية في صربيا
الكرملين: بوتين يهنئ فوتشيتش بفوزه في الانتخابات الرئاسية في صربيا
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، ألكسندر فوتشيتش بفوزه في الانتخابات الرئاسية في صربيا، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T11:16+0000
2022-04-04T11:16+0000
2022-04-04T11:16+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
صربيا
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وجاء في الرسالة أن "رئيس روسيا الاتحادية بوتين أرسل برقية تهنئة إلى ألكسندر فوتشيتش بمناسبة فوزه المقنع في الانتخابات الرئاسية في جمهورية صربيا".وأشار الرئيس الروسي إلى أن "نتائج التصويت تؤكد الدعم الواسع للمواطنين الصرب لمسار ألكسندر فوتشيتش الهادف إلى حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الملحة واتباع سياسة خارجية مستقلة".وشدد بوتين في برقية "أتوقع أن يستمر نشاطك كرئيس للدولة في المساعدة على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين بلدينا. وهذا بالطبع في مصلحة الشعبين الشقيقين لروسيا وصربيا".وقال فوتشيتش خلال كلمة ألقاها أمام أنصاره بمقر الحزب التقدمي الصربي، بعد إعلانه فوزه بالانتخابات الرئاسية، إن بلغراد تلتزم بوضع الحياد فيما يتعلق بالتحالفات العسكرية وستستمر في هذا الأمر.وأوضح فوتشيتش أن صربيا ستسعى للحفاظ على علاقات الصداقة والشراكة التي تجمعها بروسيا.وفاز الرئيس الصربي الحالي بالانتخابات الرئاسية بعد حصد حوالي مليوني و245 ألف صوت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وهو ما يعادل نحو 60% من الأصوات.وجرت الانتخابات الرئاسية الصربية والانتخابات البرلمانية المبكرة في 3 أبريل/ نيسان الجاري، في أكثر من 8 آلاف مركز اقتراع داخل الدولة، وحوالي 77 مركز اقتراع في الخارج.
https://arabic.sputniknews.com/20220403/صربيا-تفتح-صناديق-الاقتراع-لاختيار-الرئيس-ونواب-البرلمان-وسط-منافسة-سياسية-بين-عشرات-الأحزاب-1060790485.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, صربيا
الكرملين: بوتين يهنئ فوتشيتش بفوزه في الانتخابات الرئاسية في صربيا
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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، ألكسندر فوتشيتش بفوزه في الانتخابات الرئاسية في صربيا، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين.
وجاء في الرسالة أن "رئيس روسيا الاتحادية بوتين أرسل برقية تهنئة إلى ألكسندر فوتشيتش بمناسبة فوزه المقنع في الانتخابات الرئاسية في جمهورية صربيا".
وأشار الرئيس الروسي إلى أن "نتائج التصويت تؤكد الدعم الواسع للمواطنين الصرب لمسار ألكسندر فوتشيتش الهادف إلى حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الملحة واتباع سياسة خارجية مستقلة".
وشدد بوتين في برقية "أتوقع أن يستمر نشاطك كرئيس للدولة في المساعدة على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين بلدينا. وهذا بالطبع في مصلحة الشعبين الشقيقين لروسيا وصربيا".
وقال فوتشيتش خلال كلمة ألقاها أمام أنصاره بمقر الحزب التقدمي الصربي، بعد إعلانه فوزه بالانتخابات الرئاسية، إن بلغراد تلتزم بوضع الحياد فيما يتعلق بالتحالفات العسكرية وستستمر في هذا الأمر.
وفاز الرئيس الصربي الحالي بالانتخابات الرئاسية بعد حصد حوالي مليوني و245 ألف صوت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وهو ما يعادل نحو 60% من الأصوات.
وجرت الانتخابات الرئاسية الصربية والانتخابات البرلمانية المبكرة
في 3 أبريل/ نيسان الجاري، في أكثر من 8 آلاف مركز اقتراع داخل الدولة، وحوالي 77 مركز اقتراع في الخارج.