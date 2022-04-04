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https://arabic.sputniknews.com/20220404/المحكمة-الباكستانية-العليا-تجتمع-للبت-في-مصير-خان-1060818606.html
المحكمة الباكستانية العليا تجتمع للبت في مصير خان
المحكمة الباكستانية العليا تجتمع للبت في مصير خان
تعقد المحكمة العليا الباكستانية اجتماعا، اليوم الاثنين، للبت في مصير رئيس الوزراء عمران خان. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T07:23+0000
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باكستان
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يأتي ذلك بعد أن عرقل حزب خان التصويت على حجب الثقة وحل البرلمان في خطوة مفاجئة لمنع الإطاحة برئيس الوزراء، بحسب "رويترز".وفقد رئيس الوزراء نجم الكريكيت السابق أغلبيته في البرلمان الأسبوع الماضي، وواجه اقتراحا بحجب الثقة تقدمت به المعارضة يوم الأحد.غير أن نائب رئيس البرلمان المنتمي لحزب رئيس الوزراء، رفض هذه الخطوة التي كان من المتوقع أن تطيح بخان الذي وصفها بأنها جزء من مؤامرة أجنبية وغير دستورية.ويلقي هذا التحرك بالبلد المسلح نوويا، الذي حكمه الجيش لما يقترب من نصف تاريخه، في خضم أزمة دستورية.من جانبه، اعتبر زعيم المعارضة شهباز شريف منع التصويت ضد خان بأنه "لا يقل عن الخيانة العظمى".وفي تعليقها، قالت صحيفة "دون" الصادرة باللغة الإنجليزية "الأمة مذهولة".وذكرت في افتتاحيتها "حتى في الوقت الذي توقع فيه الخبراء السياسيون ووسائل الإعلام هزيمة السيد عمران خان في التصويت بحجب الثقة، بدا أنه غير منزعج".وأضافت: "لم يكن بإمكان أحد توقع أن تتضمن حيلته الأخيرة إحراق النظام الديمقراطي".وذكر رئيس الدولة عارف علوي، وهو منصب شرفي إلى حد كبير، على تويتر يوم الاثنين أن خان سيبقى رئيسا للوزراء بصورة مؤقتة.
https://arabic.sputniknews.com/20220401/حكومة-باكستان-ترسل-مذكرة-رسمية-إلى-أمريكا-احتجاجا-على-التدخل-في-شؤونها-1060744102.html
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باكستان

المحكمة الباكستانية العليا تجتمع للبت في مصير خان

07:23 GMT 04.04.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصوررئيس الوزراء الباكستاني عمران خان
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
© Sputnik . POOL
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تعقد المحكمة العليا الباكستانية اجتماعا، اليوم الاثنين، للبت في مصير رئيس الوزراء عمران خان.
يأتي ذلك بعد أن عرقل حزب خان التصويت على حجب الثقة وحل البرلمان في خطوة مفاجئة لمنع الإطاحة برئيس الوزراء، بحسب "رويترز".
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وفقد رئيس الوزراء نجم الكريكيت السابق أغلبيته في البرلمان الأسبوع الماضي، وواجه اقتراحا بحجب الثقة تقدمت به المعارضة يوم الأحد.
غير أن نائب رئيس البرلمان المنتمي لحزب رئيس الوزراء، رفض هذه الخطوة التي كان من المتوقع أن تطيح بخان الذي وصفها بأنها جزء من مؤامرة أجنبية وغير دستورية.
ويلقي هذا التحرك بالبلد المسلح نوويا، الذي حكمه الجيش لما يقترب من نصف تاريخه، في خضم أزمة دستورية.
من جانبه، اعتبر زعيم المعارضة شهباز شريف منع التصويت ضد خان بأنه "لا يقل عن الخيانة العظمى".
وفي تعليقها، قالت صحيفة "دون" الصادرة باللغة الإنجليزية "الأمة مذهولة".
وذكرت في افتتاحيتها "حتى في الوقت الذي توقع فيه الخبراء السياسيون ووسائل الإعلام هزيمة السيد عمران خان في التصويت بحجب الثقة، بدا أنه غير منزعج".
وأضافت: "لم يكن بإمكان أحد توقع أن تتضمن حيلته الأخيرة إحراق النظام الديمقراطي".
وذكر رئيس الدولة عارف علوي، وهو منصب شرفي إلى حد كبير، على تويتر يوم الاثنين أن خان سيبقى رئيسا للوزراء بصورة مؤقتة.
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