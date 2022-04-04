https://arabic.sputniknews.com/20220404/بعد-قرار-وكالة-الطاقة-السحب-من-الاحتياطي-على-أسواق-النفط-هل-تنجح-في-تعويض-النقص-من-الوقود-الروسي-1060826897.html
بعد قرار وكالة الطاقة السحب من الاحتياطيات النفطية هل تنجح في تعويض النقص من الوقود الروسي؟
بعد قرار وكالة الطاقة السحب من الاحتياطيات النفطية هل تنجح في تعويض النقص من الوقود الروسي؟
04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T11:02+0000
2022-04-04T11:02+0000
2022-04-04T11:02+0000
استطلاعات الرأي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1059870979_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_70a6439a8884db66a2a72f1cb8270e73.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1059870979_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2766e82f36b3bcfd68c68ed5d739659f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, опросы
بعد قرار وكالة الطاقة السحب من الاحتياطيات النفطية هل تنجح في تعويض النقص من الوقود الروسي؟
تابعنا عبر