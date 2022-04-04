عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220404/بعد-قرار-وكالة-الطاقة-السحب-من-الاحتياطي-على-أسواق-النفط-هل-تنجح-في-تعويض-النقص-من-الوقود-الروسي-1060826897.html
بعد قرار وكالة الطاقة السحب من الاحتياطيات النفطية هل تنجح في تعويض النقص من الوقود الروسي؟
بعد قرار وكالة الطاقة السحب من الاحتياطيات النفطية هل تنجح في تعويض النقص من الوقود الروسي؟
04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T11:02+0000
2022-04-04T11:02+0000
استطلاعات الرأي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1059870979_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_70a6439a8884db66a2a72f1cb8270e73.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1059870979_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2766e82f36b3bcfd68c68ed5d739659f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
استطلاعات الرأي, опросы

بعد قرار وكالة الطاقة السحب من الاحتياطيات النفطية هل تنجح في تعويض النقص من الوقود الروسي؟

11:02 GMT 04.04.2022
© AP Photo / Luca Brunoطوابير لتعبئة البنزين في ميلانو، إيطاليا 10 مارس 2022
طوابير لتعبئة البنزين في ميلانو، إيطاليا 10 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
© AP Photo / Luca Bruno
تابعنا عبرTelegram
عدد الأصوات7
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие Народной милиции ДНР на боевой машине пехоты БМП-3 патрулируют улицы Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ40 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала