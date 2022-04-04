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لافروف: روسيا ترى تهديدًا مباشرًا للأمن الدولي في مثل هذه الاستفزازات كما في بوتشا
https://arabic.sputniknews.com/20220404/بوتين-يوجه-برقية-تهنئة-لرئيس-الحكومة-المجرية-بعد-الفوز-بالانتخابات-البرلمانية-في-البلاد-1060824748.html
بوتين يوجه برقية تهنئة لرئيس الحكومة المجرية بعد الفوز بالانتخابات البرلمانية في البلاد
بوتين يوجه برقية تهنئة لرئيس الحكومة المجرية بعد الفوز بالانتخابات البرلمانية في البلاد
وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين تهانيه إلى رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بفوز الائتلاف الحزبي الذي يقوده في الانتخابات البرلمانية... 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T09:46+0000
2022-04-04T09:46+0000
العالم
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ونشر موقع "الكرملين" الرسمي رسالة الرئيس بوتين لأوربان وجاء فيها: "الرئيس بوتين بعث ببرقية تهنئة إلى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بمناسبة فوز الائتلاف الحزبي الذي يقوده في انتخابات مجلس دولة المجر". وعبر بوتين في رسالته عن ثقته في أنه "على الرغم من الوضع الدولي الصعب، فإن مواصلة تطوير الشراكات الثنائية تلبي بالكامل مصالح شعبي روسيا والمجر".وحصل الائتلاف الحاكم على 135 مقعدا من البرلمان المؤلف من 199 مقعدا، ليحقق أغلبية الثلثين تماما كما حصل في أعوام 2018 و2014 و2010، فيما حصل الائتلاف المعارض على 56 مقعدا و"مي هازانك" (حركة وطننا) على 7 مقاعد.
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العالم

بوتين يوجه برقية تهنئة لرئيس الحكومة المجرية بعد الفوز بالانتخابات البرلمانية في البلاد

09:46 GMT 04.04.2022
© Sputnik . Aleksej Druschinin / الذهاب إلى بنك الصورزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمجر
زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمجر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
© Sputnik . Aleksej Druschinin
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وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين تهانيه إلى رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بفوز الائتلاف الحزبي الذي يقوده في الانتخابات البرلمانية المجرية.
ونشر موقع "الكرملين" الرسمي رسالة الرئيس بوتين لأوربان وجاء فيها: "الرئيس بوتين بعث ببرقية تهنئة إلى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بمناسبة فوز الائتلاف الحزبي الذي يقوده في انتخابات مجلس دولة المجر".
وعبر بوتين في رسالته عن ثقته في أنه "على الرغم من الوضع الدولي الصعب، فإن مواصلة تطوير الشراكات الثنائية تلبي بالكامل مصالح شعبي روسيا والمجر".
وحصل الائتلاف الحاكم على 135 مقعدا من البرلمان المؤلف من 199 مقعدا، ليحقق أغلبية الثلثين تماما كما حصل في أعوام 2018 و2014 و2010، فيما حصل الائتلاف المعارض على 56 مقعدا و"مي هازانك" (حركة وطننا) على 7 مقاعد.
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