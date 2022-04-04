https://arabic.sputniknews.com/20220404/بولندا-ألمانيا-هي-العقبة-الرئيسية-أمام-تشديد-العقوبات-على-روسيا-1060822565.html

بولندا: ألمانيا هي العقبة الرئيسية أمام تشديد العقوبات على روسيا

بولندا: ألمانيا هي العقبة الرئيسية أمام تشديد العقوبات على روسيا

قال ماتيوس مورافيتسكي رئيس الوزراء البولندي إن ألمانيا هي العقبة الرئيسية أمام فرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا. 04.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-04T08:52+0000

2022-04-04T08:52+0000

2022-04-04T08:52+0000

أخبار روسيا

عقوبات أمريكية ضد روسيا

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جاءت تصريحات رئيس الوزراء البولندي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، في أعقاب فوز رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بالانتخابات الوطنية، بحسب "رويترز".قال رئيس الوزراء البولندي: " هذا هو الفوز الرابع من نوعه ويجب أن نحترم الانتخابات الديمقراطية... ألمانيا هي العقبة الرئيسية أمام العقوبات. المجر تؤيد العقوبات".يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، عن اعتزام الاتحاد الأوروبي، مناقشة فرض حزمة إضافية من العقوبات ضد روسيا.وذكرت الصحيفة نقلا عن دبلوماسي وصفته بـ "المطلع" على خطط سفراء الاتحاد الأوروبي، أن الدول الأوروبية ستناقش حزمة إضافية من العقوبات على روسيا الأربعاء المقبل، حيث قد تشمل القيود الجديدة المزمع فرضها، حظر استخدام السفن الروسية للموانئ الأوروبية، وإمدادات الطاقة.وكان وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، رجح في وقت سابق، أن تفرض الدول الأوروبية، حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، بسبب الانتهاكات المزعومة في مدينة بوتشا الأوكرانية.

https://arabic.sputniknews.com/20220330/بولندا-تعلن-تخليها-عن-استيراد-الفحم-والغاز-والنفط-من-روسيا-بنهاية-هذا-العام-1060646694.html

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أخبار روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا