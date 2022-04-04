عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220404/بولندا-ألمانيا-هي-العقبة-الرئيسية-أمام-تشديد-العقوبات-على-روسيا-1060822565.html
بولندا: ألمانيا هي العقبة الرئيسية أمام تشديد العقوبات على روسيا
بولندا: ألمانيا هي العقبة الرئيسية أمام تشديد العقوبات على روسيا
قال ماتيوس مورافيتسكي رئيس الوزراء البولندي إن ألمانيا هي العقبة الرئيسية أمام فرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T08:52+0000
2022-04-04T08:52+0000
أخبار روسيا
عقوبات أمريكية ضد روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0d/1046820305_0:17:3072:1745_1920x0_80_0_0_fde83074479a042010f7e4c283b36832.jpg
جاءت تصريحات رئيس الوزراء البولندي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، في أعقاب فوز رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بالانتخابات الوطنية، بحسب "رويترز".قال رئيس الوزراء البولندي: " هذا هو الفوز الرابع من نوعه ويجب أن نحترم الانتخابات الديمقراطية... ألمانيا هي العقبة الرئيسية أمام العقوبات. المجر تؤيد العقوبات".يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، عن اعتزام الاتحاد الأوروبي، مناقشة فرض حزمة إضافية من العقوبات ضد روسيا.وذكرت الصحيفة نقلا عن دبلوماسي وصفته بـ "المطلع" على خطط سفراء الاتحاد الأوروبي، أن الدول الأوروبية ستناقش حزمة إضافية من العقوبات على روسيا الأربعاء المقبل، حيث قد تشمل القيود الجديدة المزمع فرضها، حظر استخدام السفن الروسية للموانئ الأوروبية، وإمدادات الطاقة.وكان وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، رجح في وقت سابق، أن تفرض الدول الأوروبية، حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، بسبب الانتهاكات المزعومة في مدينة بوتشا الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/بولندا-تعلن-تخليها-عن-استيراد-الفحم-والغاز-والنفط-من-روسيا-بنهاية-هذا-العام-1060646694.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0d/1046820305_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_a67d901c2c5638dce533697eb88d681b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا

بولندا: ألمانيا هي العقبة الرئيسية أمام تشديد العقوبات على روسيا

08:52 GMT 04.04.2022
© AP Photo / Julien Warnandرئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي
رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
© AP Photo / Julien Warnand
تابعنا عبرTelegram
قال ماتيوس مورافيتسكي رئيس الوزراء البولندي إن ألمانيا هي العقبة الرئيسية أمام فرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا.
جاءت تصريحات رئيس الوزراء البولندي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، في أعقاب فوز رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بالانتخابات الوطنية، بحسب "رويترز".
محطة نقل الغاز الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
بولندا تعلن تخليها عن استيراد الفحم والغاز والنفط من روسيا بنهاية هذا العام
30 مارس, 10:16 GMT
قال رئيس الوزراء البولندي: " هذا هو الفوز الرابع من نوعه ويجب أن نحترم الانتخابات الديمقراطية... ألمانيا هي العقبة الرئيسية أمام العقوبات. المجر تؤيد العقوبات".
يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، عن اعتزام الاتحاد الأوروبي، مناقشة فرض حزمة إضافية من العقوبات ضد روسيا.
وذكرت الصحيفة نقلا عن دبلوماسي وصفته بـ "المطلع" على خطط سفراء الاتحاد الأوروبي، أن الدول الأوروبية ستناقش حزمة إضافية من العقوبات على روسيا الأربعاء المقبل، حيث قد تشمل القيود الجديدة المزمع فرضها، حظر استخدام السفن الروسية للموانئ الأوروبية، وإمدادات الطاقة.
وكان وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، رجح في وقت سابق، أن تفرض الدول الأوروبية، حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، بسبب الانتهاكات المزعومة في مدينة بوتشا الأوكرانية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие Народной милиции ДНР на боевой машине пехоты БМП-3 патрулируют улицы Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ40 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала