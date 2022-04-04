https://arabic.sputniknews.com/20220404/بيسكوف-روسيا-ترفض-أي-اتهامات-بالتورط-في-مقتل-أشخاص-في-بوتشا-الأوكرانية--1060825417.html

بيسكوف: روسيا ترفض أي اتهامات بالتورط في مقتل أشخاص في بوتشا الأوكرانية

بيسكوف: روسيا ترفض أي اتهامات بالتورط في مقتل أشخاص في بوتشا الأوكرانية

أعرب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، عن رفض بلاده لأي اتهامات بالتورط في مقتل أشخاص في بوتشا الأوكرانية. 04.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-04T10:02+0000

2022-04-04T10:02+0000

2022-04-04T10:02+0000

العالم

دميتري بيسكوف

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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن ننفي بشكل قاطع أي اتهامات. علاوة على ذلك، نعتقد أنه يجب مناقشة هذا الموضوع، على أعلى مستوى ممكن، لذلك كانت هناك مبادرة منا للنظر في هذا الموضوع في مجلس الأمن. نحن نعلم أنه تم حظر هذه المبادرة".وفيما يتعلق بمقاطع الفيديو التي تزعم تورط الجيش الروسي في مقتل أشخاص في بوتشا الأوكرانية، أكد بيسكوف أنه "يجب التدقيق بمصادر هذه المعلومات بجدية. مما رأيناه، لا يمكن الوثوق بمواد الفيديو في كثير من النواحي، كشف متخصصونا من وزارة الدفاع عن علامات تزوير مقاطع فيديو وتزييفات مختلفة من هذا أو ذاك".وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن بريطانيا رفضت عقد اجتماع خاص في مجلس الأمن لبحث الوضع في مدينة بوتشا الأوكرانية.يُذكر أن وزارة الدفاع الروسية، فندت في وقت سابق الاتهامات التي وجهتها السلطات الأوكرانية إلى القوات الروسية بارتكاب "جرائم حرب" في مدينة بوتشا قرب كييف.وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان الأحد، إنه "خلال الفترة التي كانت فيها مدينة بوتشا تحت سيطرة القوات الروسية لم يتعرض أي مدني لأذى، وسكان المدينة كان مسموحًا لهم بمغادرتها باتجاه الشمال".وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن "القوات الأوكرانية قصفت الضواحي الجنوبية لمدينة بوتشا بما فيها المناطق السكنية بأعيرة كبيرة من قذائف المدافع والدبابات وراجمات الصواريخ، أما الوحدات الروسية فغادرت بوتشا كليا في 30 مارس/ آذار وتم نشر أدلة الجرائم المزعومة بعد 4 أيام فقط من مغادرتها".فيما استنكر السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، تكتم الولايات المتحدة على حقيقة أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة بوتشا بعد انسحاب الجيش الروسي منها.

https://arabic.sputniknews.com/20220404/السفير-الروسي-لدى-واشنطن-الولايات-المتحدة-تتجاهل-القصف-الأوكراني-لمدينة-بوتشا-1060815972.html

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العالم, دميتري بيسكوف