https://arabic.sputniknews.com/20220404/ترامب-يدعم-سارة-بالين-بعد-إعلانها-الترشح-لعضوية-الكونغرس-1060833891.html
ترامب يدعم سارة بالين بعد إعلانها الترشح لعضوية الكونغرس
ترامب يدعم سارة بالين بعد إعلانها الترشح لعضوية الكونغرس
أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن تأييده لحاكمة ألاسكا السابقة، سارة بالين، في محاولتها لملء مقعد مجلس النواب الأمريكي الشاغر في... 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T13:25+0000
2022-04-04T13:25+0000
2022-04-04T13:26+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وتتنافس المتمردة المحافظة مع 40 مرشحا للفوز بالمقعد الوحيد لولاية ألاسكا، والذي ترك شاغرا بعد وفاة النائب الجمهوري، دون يونغ، الشهر الماضي.وترى شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن تأييد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لسارة بالين لديه القدرة على تعزيز فرص فوزها بشكل كبير.وقال ترامب في بيان أصدره، أمس الأحد: "لقد صدمت سارة بالين الكثيرين عندما أيّدتني في وقت مبكر جدا في عام 2016، وفزنا كثيرا، والآن حان دوري لتأييدها!".كما هاجم ترامب في بيانه الحملة الرئاسية لعام 2008 للسيناتور الجمهوري الراحل، جون ماكين، من ولاية أريزونا، والذي عيّن سارة بالين فيها نائبة له.وكتب ترامب في البيان: "لقد رفعت سارة حملة ماكين الرئاسية من تعرضها للمؤامرات، على الرغم من حقيقة أنها اضطرت إلى تحمّل بعض الأشرار والأغبياء والغيرة داخل الحملة نفسها، لقد كانوا في الخارج لتدميرها، لكنها لم تسمح بذلك".وتابع: "أنا فخور بمنحها تصديقي الكامل والشامل، وأشجع كل الجمهوريين على الاتحاد وراء هذا الشخص الرائع وحملتها لوضع أمريكا في المرتبة الأولى!".وستجرى انتخابات أولية خاصة لمقعد ألاسكا الوحيد في مجلس النواب الأمريكي في 11 يونيو/ حزيران المقبل، بينما ستجرى الانتخابات العامة الخاصة في 16 أغسطس/ آب، وهو نفس اليوم الذي تجري فيه الانتخابات التمهيدية على مستوى ولاية ألاسكا.وعلى الرغم من استبعادها لسنوات من آخر محاولة انتخابية لها، فإن سارة بالين تدخل السباق كاسم مألوف في ولاية ألاسكا، ومنذ ترشحها لمنصب نائب الرئيس، لم تسع بالين إلى الحصول على أي منصب منتخب آخر.
https://arabic.sputniknews.com/20220403/ترامب-يحذر-من-كابوس-اقتصادي-قادم-لأمريكا-1060787155.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب يدعم سارة بالين بعد إعلانها الترشح لعضوية الكونغرس
13:25 GMT 04.04.2022 (تم التحديث: 13:26 GMT 04.04.2022) تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن تأييده لحاكمة ألاسكا السابقة، سارة بالين، في محاولتها لملء مقعد مجلس النواب الأمريكي الشاغر في الولاية، من خلال المنافسة في انتخابات خاصة.
وتتنافس المتمردة المحافظة مع 40 مرشحا للفوز بالمقعد الوحيد لولاية ألاسكا، والذي ترك شاغرا بعد وفاة النائب الجمهوري، دون يونغ، الشهر الماضي.
وترى شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن تأييد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لسارة بالين لديه القدرة على تعزيز فرص فوزها بشكل كبير.
وقال ترامب في بيان أصدره، أمس الأحد: "لقد صدمت سارة بالين الكثيرين عندما أيّدتني في وقت مبكر جدا في عام 2016، وفزنا كثيرا، والآن حان دوري لتأييدها!".
كما هاجم ترامب في بيانه الحملة الرئاسية لعام 2008 للسيناتور الجمهوري الراحل، جون ماكين، من ولاية أريزونا، والذي عيّن سارة بالين فيها نائبة له.
وكتب ترامب في البيان: "لقد رفعت سارة حملة ماكين الرئاسية من تعرضها للمؤامرات، على الرغم من حقيقة أنها اضطرت إلى تحمّل بعض الأشرار والأغبياء والغيرة داخل الحملة نفسها، لقد كانوا في الخارج لتدميرها، لكنها لم تسمح بذلك".
وتابع: "أنا فخور بمنحها تصديقي الكامل والشامل، وأشجع كل الجمهوريين على الاتحاد وراء هذا الشخص الرائع وحملتها لوضع أمريكا في المرتبة الأولى!".
وستجرى انتخابات أولية خاصة لمقعد ألاسكا الوحيد في مجلس النواب الأمريكي في 11 يونيو/ حزيران المقبل، بينما ستجرى الانتخابات العامة الخاصة في 16 أغسطس/ آب، وهو نفس اليوم الذي تجري فيه الانتخابات التمهيدية على مستوى ولاية ألاسكا.
وعلى الرغم من استبعادها لسنوات من آخر محاولة انتخابية لها، فإن سارة بالين تدخل السباق كاسم مألوف في ولاية ألاسكا، ومنذ ترشحها لمنصب نائب الرئيس، لم تسع بالين إلى الحصول على أي منصب منتخب آخر.